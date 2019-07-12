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15:37

Lada XRay с вариатором оценили почти в миллион рублей

Появилась предварительная информация о ценах на хэтчбек с новой коробкой

В понедельник, 22 июля, стартуют продажи Xray Cross с бесступенчатой трансмиссией (CVT) японской фирмы Jatco. «Российская газета» со ссылкой на дилеров бренда сообщает примерную стоимость такого автомобиля в топовом исполнении – 980 000 рублей.
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Вседорожная версия приподнятого хэтчбека с вариатором лишилась системы режимов движения Lada Ride Select, которая доступна для XRay с «механикой». Зато новинка первой среди всех моделей бренда обзаведется мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также доступны функции голосового управления и доступа в интернет.

Бесступенчатый Jatco JF015E уже устанавливается на Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai. По сравнению модификациями на «механике» и «автомате» автомобиль с такой коробкой разгоняется более динамично и без характерных рывков. Кроме того, вариатор можно перевести в «ручной» режим переключения передач, что может оказаться полезным при обгоне или буксировке прицепа.

На XRay Cross вариатор работает в паре с 1,6-литровым мотором Renault мощностью 114 лошадиных сил и 152 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час такой хэтчбек разгоняется за 12,8 секунды, а максимальная скорость составляет 162 километра в час. Выпуск вседорожного «Икс-Рея» с новой для него трансмиссией стартовал в июне.

Пока же модель доступна только с 1,8-литровым двигателем (122 силы) и пятиступенчатой «механикой» и стоит от 754 900 рублей.

Источник: Российская газета
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