Lada XRay с вариатором оценили почти в миллион рублей

На XRay Cross вариатор работает в паре с 1,6-литровым мотором Renault мощностью 114 лошадиных сил и 152 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час такой хэтчбек разгоняется за 12,8 секунды, а максимальная скорость составляет 162 километра в час. Выпуск вседорожного «Икс-Рея» с новой для него трансмиссией стартовал в июне.

Пока же модель доступна только с 1,8-литровым двигателем (122 силы) и пятиступенчатой «механикой» и стоит от 754 900 рублей.