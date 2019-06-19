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14:06

АвтоВАЗ начал выпускать Lada XRay Cross с вариатором

Высокий хэтчбек получил бесступенчатую автоматическую трансмиссию Jatco

Стартовало производство XRay Cross с новой бесступенчатой коробкой с функцией имитации ручного режима переключения передач. Пару вариатору составит 1,6-литровый мотор тольяттинской сборки.
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До сих пор Cross-версия модели XRay была доступна с безальтернативным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиных сил в сочетании с «механикой». Модель на сегодняшний день стоит от 754 900 до 913 900 рублей. Вскоре появится модификация с мотором меньшего объема с отдачей 106 лошадиных сил и бесступенчатой трансмиссией. Цены на такой «Икс-Рей» в компании пообещали назвать в ближайшее время.

От стандартного Lada XRay вседорожный приподнятый хэтчбек отличается увеличенным со 195 до 215 миллиметров клиренсом и наличием пластикового обвеса. Кроме того, Cross-версия получила систему с несколькими режимами движения — на выбор предлагаются «зимний», «внедорожный» и «спортивный».

Ранее в Lada XRay Cross обнаружили серьезную проблему: в автомобилях, выпущенных с января этого года по настоящее время может быть поврежден сварной шов рулевого вала. Из-за этого АвтоВАЗ отозвал их эксплуатации 933 экземпляра, 400 из которых уже находились у владельцев. В ремонт дефектные хэтчбеки рекомендовали доставить на эвакуаторе.

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