АвтоВАЗ начал выпускать Lada XRay Cross с вариатором

До сих пор Cross-версия модели XRay была доступна с безальтернативным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиных сил в сочетании с «механикой». Модель на сегодняшний день стоит от 754 900 до 913 900 рублей. Вскоре появится модификация с мотором меньшего объема с отдачей 106 лошадиных сил и бесступенчатой трансмиссией. Цены на такой «Икс-Рей» в компании пообещали назвать в ближайшее время.
От стандартного Lada XRay вседорожный приподнятый хэтчбек отличается увеличенным со 195 до 215 миллиметров клиренсом и наличием пластикового обвеса. Кроме того, Cross-версия получила систему с несколькими режимами движения — на выбор предлагаются «зимний», «внедорожный» и «спортивный».
Ранее в Lada XRay Cross обнаружили серьезную проблему: в автомобилях, выпущенных с января этого года по настоящее время может быть поврежден сварной шов рулевого вала. Из-за этого АвтоВАЗ отозвал их эксплуатации 933 экземпляра, 400 из которых уже находились у владельцев. В ремонт дефектные хэтчбеки рекомендовали доставить на эвакуаторе.