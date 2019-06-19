АвтоВАЗ начал выпускать Lada XRay Cross с вариатором

До сих пор Cross-версия модели XRay была доступна с безальтернативным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиных сил в сочетании с «механикой». Модель на сегодняшний день стоит от 754 900 до 913 900 рублей. Вскоре появится модификация с мотором меньшего объема с отдачей 106 лошадиных сил и бесступенчатой трансмиссией. Цены на такой «Икс-Рей» в компании пообещали назвать в ближайшее время.