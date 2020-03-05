Самая дорогая Lada XRay Cross получит «Яндекс.Авто»

В компании заявили, что новая серия Instinct станет «флагманом линейки вседорожных хэтчбеков XRay Cross». Как и предполагалось ранее, такой автомобиль можно узнать по черной крыше, черным корпусам зеркал и черным дискам с алмазной шлифовкой. В салоне появилась специальная обивка сидений и черные ручки дверей с эффектом глянца. Бейджи с названием серии размещены на порогах и багажной двери.