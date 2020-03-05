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5 марта, 10:02

Самая дорогая Lada XRay Cross получит «Яндекс.Авто»

Новинка станет первой моделью в линейке Lada с мультимедийным комплексом от «Яндекса»

Lada XRay Cross Instinct с Яндекс.Авто © Lada
Лиза Будрина
«АвтоВАЗ» запустил производство Lada XRay Cross в новом исполнении Instinct. Новинка станет не только самой дорогой в линейке, но и первой среди прочих моделей бренда получит мультимедийный комплекс «Яндекс.Авто».

В компании заявили, что новая серия Instinct станет «флагманом линейки вседорожных хэтчбеков XRay Cross». Как и предполагалось ранее, такой автомобиль можно узнать по черной крыше, черным корпусам зеркал и черным дискам с алмазной шлифовкой. В салоне появилась специальная обивка сидений и черные ручки дверей с эффектом глянца. Бейджи с названием серии размещены на порогах и багажной двери.

Хэтчбек XRay Cross серии Instinct получил восьмидюймовый экран мультимедийного комплекса, с которого можно управлять сервисами «Яндекса». Кроме того, система поддерживает голосовое управление – команды выполняет виртуальный помощник «Алиса».

Все XRay Cross Instinct будут оборудованы 4G-модемом для выхода в интернет и поддержания работы онлайн-сервисов. Это «Яндекс.Навигатор», «Яндекc.Музыка», «Яндекс.Заправки» (дает возможность оплачивать топливо на АЗС не выходя из машины) и «Яндекс.Браузер». При покупке автомобиля клиент получит полгода бесплатного интернета и доступ к «Яндекс.Музыке», которая входит в подписку «Яндекс.Плюс».

Lada XRay Cross с вариатором

Сроки появления хэтчбека серии Instinct официально не названы. Скорее всего, новинка поступит в продажу уже этой весной. Ближе к запуску объявят и цены. Пока же самый дорогой XRay Cross, оснащенный мотором Renault 1.6 мощностью 113 лошадиных сил и вариатором, стоит 979 900 рублей.