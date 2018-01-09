Audi S6 и Lada 4x4 посоревновались в перетягивании каната. В снегу

«Заряженный» седан Audi S6 второго поколения посоревновался в перетягивании каната с внедорожником Lada 4x4. Ролик, на котором показана эта битва, опубликован на канале asTUBE на YouTube.

Заезд проходил на заснеженной поверхности. Соревновавшийся седан Audi оснащается 4,2-литровым двигателем V8, отдача которого равна 340 лошадиным силам и 420 Нм крутящего момента. Четырехдверка также укомплектована полным приводом. О «Ладе» никаких данных нет. Сейчас внедорожник предлагается только с 1,7-литровым бензиновым мотором мощность 83 силы.

Видео пользователя asTUBE с youtube.com

Ранее аналогичное соревнование провели между электрическим кроссовером Tesla Model X и внедорожником Hummer H2.