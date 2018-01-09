«Заряженный» седан второго поколения поборолся с российским внедорожником

Пульс

Audi S6 и Lada 4x4 посоревновались в перетягивании каната. В снегу

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9 января 2018

«Заряженный» седан Audi S6 второго поколения посоревновался в перетягивании каната с внедорожником Lada 4x4. Ролик, на котором показана эта битва, опубликован на канале asTUBE на YouTube.

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Заезд проходил на заснеженной поверхности. Соревновавшийся седан Audi оснащается 4,2-литровым двигателем V8, отдача которого равна 340 лошадиным силам и 420 Нм крутящего момента. Четырехдверка также укомплектована полным приводом. О «Ладе» никаких данных нет. Сейчас внедорожник предлагается только с 1,7-литровым бензиновым мотором мощность 83 силы.

Видео пользователя asTUBE с youtube.com

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Теги:
FiatPanda4x4LadaAudiS6
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