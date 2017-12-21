Tesla Model X сразилась в перетягивании каната с Hummer H2

Появился второй ролик из серии, в которой электрокар Tesla Model X соревнуется в перетягивании каната с внедорожниками. Первым был дизельный Toyota Land Cruiser Prado, а сейчас – Hummer H2. Видео сражения опубликовано на YouTube-канале Bjørn Nyland.

Участвовавший в схватке «Хаммер» оснащен 321-сильным восьмицилиндровым двигателем объемом шесть литров, а «Тесла» – 670-сильной электрической силовой установкой. У обеих машины были шипованные шины – 17- и 19-дюймовые соответственно.

Во время испытания у «Хаммера» был задействован понижающий ряд и заблокирован задний дифференциал. Внедорожник также использовал разные настройки трекшн-контроля.

В первой схватке с «Прадо» электрокар выиграл. «Тойота» при этом во время перетягивания заглохла и некоторое время после этого не заводилась.