Электрокар выступил в схватке против машины с двигателем V8

Пульс

Tesla Model X сразилась в перетягивании каната с Hummer H2

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21 декабря 2017

Появился второй ролик из серии, в которой электрокар Tesla Model X соревнуется в перетягивании каната с внедорожниками. Первым был дизельный Toyota Land Cruiser Prado, а сейчас – Hummer H2. Видео сражения опубликовано на YouTube-канале Bjørn Nyland.

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Участвовавший в схватке «Хаммер» оснащен 321-сильным восьмицилиндровым двигателем объемом шесть литров, а «Тесла» – 670-сильной электрической силовой установкой. У обеих машины были шипованные шины – 17- и 19-дюймовые соответственно.

Видео пользователя Bjørn Nyland, опубликованное на YouTube

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Во время испытания у «Хаммера» был задействован понижающий ряд и заблокирован задний дифференциал. Внедорожник также использовал разные настройки трекшн-контроля.

В первой схватке с «Прадо» электрокар выиграл. «Тойота» при этом во время перетягивания заглохла и некоторое время после этого не заводилась.

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