Пилоты Red Bull поездили по Азербайджану на «Ниве»

Пилоты команды Формулы-1 Red Bull Макс Ферстаппен и Дэниэл Риккардо сфотографировались рядом с «Ладой» 4x4, а также, судя по всему, испытали автомобиль на бездорожье. Снимки опубликованы в твиттере коллектива.

Как говорит Ферстаппен в одном из постов в твиттере, автомобиль – это Lada Sport RS с мотором V12, который перегрелся. Пилот также заявил, что удивлен, что у машины еще не сломалась подвеска.

Вероятно, команда Red Bull снимает в преддверии Гран-при Азербайджана очередной промо-ролик.

До этого появлялось видео с гонкой Ферстаппена и Риккардо по штаб-квартире коллектива Red Bull в Милтон-Кинс. До этого пилоты соревновались друг с другом в гонке на суперкарах Aston Martin, к которым были прикреплены дома на колесах.

Прицепы после этого уже не подлежали восстановлению.

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