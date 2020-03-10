Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:17

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном подорожании автомобилей Lada

Цены могут пересмотреть из-за ослабления рубля

© Lada.ru
Лиза Будрина
Модели Lada могут подорожать из-за ослабления рубля, пишет РИА Новости. Об этом предупредил представитель «АвтоВАЗа». Нынешнюю макроэнокомическую ситуацию автопроизводитель назвал «негативной для российской автомобильной промышленности».

В настоящее время «АвтоВАЗ» «следит за развитием макроэкономической ситуации – снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья». В компании пояснили, что несмотря на высокий уровень локализации автомобилей Lada, некоторые субпоставщики выставляют цены на продукцию в долларах или евро.

В разговоре с агентством представитель бренда подчеркнул, что «АвтоВАЗ» «приветствовал бы еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий».

В последний раз «АвтоВАЗ» поднимал цены на все модели 1 января 2020 года, тогда автомобили в среднем подорожали на 2,3 процента. Стоимость самой продаваемой модель марки Lada Granta увеличилась на 2,5 процента, до 455 900 рублей, а цена Vesta выросла на 3,8 процента, до 629 900 рублей за седан с базовым мотором и в начальной комплектации.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые два месяца 2020 года в России было продано 46 792 новых автомобиля Lada, что на четыре процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В январе-феврале дилеры реализовали 18 029 экземпляров Granta, 15 613 – Vesta, 5102 – Lagrus и 3830 4x4.

Источник: РИА «Новости»