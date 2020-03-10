«АвтоВАЗ» предупредил о возможном подорожании автомобилей Lada

В настоящее время «АвтоВАЗ» «следит за развитием макроэкономической ситуации – снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья». В компании пояснили, что несмотря на высокий уровень локализации автомобилей Lada, некоторые субпоставщики выставляют цены на продукцию в долларах или евро.

В разговоре с агентством представитель бренда подчеркнул, что «АвтоВАЗ» «приветствовал бы еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий».