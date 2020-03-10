«АвтоВАЗ» предупредил о возможном подорожании автомобилей Lada

В настоящее время «АвтоВАЗ» «следит за развитием макроэкономической ситуации – снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья». В компании пояснили, что несмотря на высокий уровень локализации автомобилей Lada, некоторые субпоставщики выставляют цены на продукцию в долларах или евро.
В разговоре с агентством представитель бренда подчеркнул, что «АвтоВАЗ» «приветствовал бы еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий».
В последний раз «АвтоВАЗ» поднимал цены на все модели 1 января 2020 года, тогда автомобили в среднем подорожали на 2,3 процента. Стоимость самой продаваемой модель марки Lada Granta увеличилась на 2,5 процента, до 455 900 рублей, а цена Vesta выросла на 3,8 процента, до 629 900 рублей за седан с базовым мотором и в начальной комплектации.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые два месяца 2020 года в России было продано 46 792 новых автомобиля Lada, что на четыре процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В январе-феврале дилеры реализовали 18 029 экземпляров Granta, 15 613 – Vesta, 5102 – Lagrus и 3830 – 4x4.