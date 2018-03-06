Электролимузин Lagonda расскажет о «зеленой» линейке Aston Martin

Компания Aston Martin представила в Женеве концептуальный электрокар Lagonda Vision. Новинка демонстрирует новый «язык дизайна» марки, который адаптируют к серийным машинам к 2021 году. Тогда же появится первая модель новой «зеленой» линейки марки.

Параметры силовой установки Lagonda Vision не раскрываются. Однако известно, что в ее состав входят твердотельные батареи, которые позволяют электрокару проезжать без подзарядки до 640 километров. Помимо этого, концепт-кар поддерживает стандарты беспроводной зарядки и оборудован системой полного привода с возможностью управления моментом на каждом из колес.

Еще одна особенность концепт-кара — поднимающаяся секция крыши, которая облегчает посадку пассажиров заднего ряда. Передние сиденья вместо традиционных салазок установлены на специальных рычагах. Они занимают меньше места и не загромождают пространство для ног. В отделке интерьера Lagonda Vision используется углепластик, керамика, шерсть, кашемир и шелк.

Lagonda Vision оснащен автопилотом с четвертным уровнем автономности. В режиме беспилотника передние сиденья можно развернуть на 180 градусов и получить доступ к консьерж-сервису. Также пассажиры могут воспользоваться защищенным соединением для подключения к Сети.

Сейчас линейка Lagonda состоит только из седана Taraf. В основе модели лежит растянутая алюминиевая тележка VH. Кузов седана выполнен их углеродного волокна. Двигатель — шестилитровый агрегат V12, выдающий 565 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента. Мотор работаетв в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Цена Lagonda Taraf — 685 000 фунтов стерлингов (53,5 миллиона рублей).

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