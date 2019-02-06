Lagonda привезет в Женеву электрический кроссовер

Внешне Lagonda All-Terrain Concept будет повторять выполненный в новом фирменном стиле прошлогодний Lagonda Vision. У автомобилей будет общая платформа и, вероятно, техническая начинка. Ее параметры не раскрываются, однако известно, что один из элементов — экспериментальные твердотельные аккумуляторные батареи. Ожидается, что кроссовер также получит систему контроля момента на каждом из колес и поддержку высокоскоростной зарядки.