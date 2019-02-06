Lagonda привезет в Женеву электрический кроссовер

Внешне Lagonda All-Terrain Concept будет повторять выполненный в новом фирменном стиле прошлогодний Lagonda Vision. У автомобилей будет общая платформа и, вероятно, техническая начинка. Ее параметры не раскрываются, однако известно, что один из элементов — экспериментальные твердотельные аккумуляторные батареи. Ожидается, что кроссовер также получит систему контроля момента на каждом из колес и поддержку высокоскоростной зарядки.
Особенностями электролимузина Lagonda Vision стала поднимающаяся секция крыши, облегчающая посадку пассажиров заднего ряда, и установленные на компактных рычагах передние сиденья. Для отделки интерьера концепта использовали углепластик, керамику, шерсть, кашемир и шелк.
Последней серийной моделью Lagonda является седан Taraf с кузовом из углепластика. Машина комплектуется 6,0-литровым V12, выдающим 565 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента, и восьмиступенчатым «автоматом».