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12:05

Lagonda привезет в Женеву электрический кроссовер

Концепт станет предвестником первой модели из новой «зеленой» линейки

На автосалоне в Женеве состоится мировая премьера Lagonda All-Terrain Concept — предвестника серийного электрического кроссовера, производство которого начнется в 2021 году. Вседорожник станет первой моделью «зеленой» линейки Aston Martin.

Внешне Lagonda All-Terrain Concept будет повторять выполненный в новом фирменном стиле прошлогодний Lagonda Vision. У автомобилей будет общая платформа и, вероятно, техническая начинка. Ее параметры не раскрываются, однако известно, что один из элементов — экспериментальные твердотельные аккумуляторные батареи. Ожидается, что кроссовер также получит систему контроля момента на каждом из колес и поддержку высокоскоростной зарядки.

В 2018-м одновременно с Lagonda Vision на стенде в Женеве выставили дизайн-макет кроссовера. В этом году компания покажет уже полноразмерный прототип.

Особенностями электролимузина Lagonda Vision стала поднимающаяся секция крыши, облегчающая посадку пассажиров заднего ряда, и установленные на компактных рычагах передние сиденья. Для отделки интерьера концепта использовали углепластик, керамику, шерсть, кашемир и шелк.

Lagonda Vision

Последней серийной моделью Lagonda является седан Taraf с кузовом из углепластика. Машина комплектуется 6,0-литровым V12, выдающим 565 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента, и восьмиступенчатым «автоматом».

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