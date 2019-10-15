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18:00

Lamborghini Huracan оснастили двигателем от Hummer и «механикой»

1000-сильный суперкар покажут на шоу SEMA

Автор YouTube-канала B is for Build Крис Стейнбахер привезет на шоу SEMA в Лас-Вегас необычный Lamborghini Huracan. Итальянскому суперкару пересадили «сердце» от Hummer H2 и механическую коробку передач от Audi R8.

Автомобиль начал свою жизнь как полноприводный Lamborghini Huracan LP610-4, то есть оснащался 5,2-литровым атмосферным V10 мощностью 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Из-за неудачного тюнинга суперкар сильно обгорел, и именно в таком виде достался Стейнбахеру, который решил не просто восстановить «Ламбу», а превратить ее в нечто неординарное.

В результате «Уракану» достался 6,0-литровый LQ4 LS V8: такой двигатель ставили на пикапы Chevrolet, Hummer H2 и GMC Yukon Denali, где он выдавал 305 или 330 сил и 488 или 502 Нм момента. Для суперкара агрегат модернизовали и дополнили двумя турбонагнетателями, и теперь его отдача составляет около 1000 лошадиных сил. Вместо семиступенчатого преселективного «робота» LDF, используется шестиступенчатая «механика» от Audi R8.

По мере приближения SEMA многие тюнинг-ателье стали анонсировать свои проекты. Так, SpeedKore Performance Group, известная своими рестомодами, привезет на шоу полноприводный Dodge Charger SRT Hellcat Widebody с «восьмеркой» HEMI Demon, а Ringbrothers покажет карбоновый Chevrolet Camaro первого поколения.