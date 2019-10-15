Lamborghini Huracan оснастили двигателем от Hummer и «механикой»

Автомобиль начал свою жизнь как полноприводный Lamborghini Huracan LP610-4, то есть оснащался 5,2-литровым атмосферным V10 мощностью 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Из-за неудачного тюнинга суперкар сильно обгорел, и именно в таком виде достался Стейнбахеру, который решил не просто восстановить «Ламбу», а превратить ее в нечто неординарное.

В результате «Уракану» достался 6,0-литровый LQ4 LS V8: такой двигатель ставили на пикапы Chevrolet, Hummer H2 и GMC Yukon Denali, где он выдавал 305 или 330 сил и 488 или 502 Нм момента. Для суперкара агрегат модернизовали и дополнили двумя турбонагнетателями, и теперь его отдача составляет около 1000 лошадиных сил. Вместо семиступенчатого преселективного «робота» LDF, используется шестиступенчатая «механика» от Audi R8.