Lamborghini объявила рублевую стоимость обновленного Huracan

Суперкар оснащается 640-сильным (600 Нм) десятицилиндровым атмосферным мотором объемом 5,2 литра и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Первую «сотню» автомобиль набирает за 2,9 секунды, а 200 километров в час – за девять секунд. Максимальная скорость купе составляет 325 километров в час.
Также Huracan Evo получил полноуправляемое шасси, вертикальный сенсорный планшет мультимедийной системы в салоне и новую систему контроля управляющей электроники с предиктивным алгоритмом работы. Она способна распознавать намерения водителя, автоматически настраивая жесткость амортизаторов, работу полного привода и антипробуксовочной системы.
В России первые суперкары доставят заказчикам в конце 2019 года. В прошлом году на нашем рынке было продано 100 суперкаров Lamborghini.