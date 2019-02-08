Lamborghini объявила рублевую стоимость обновленного Huracan

Компания Lamborghini объявила российские цены на обновленный суперкар Huracan – Huracan Evo. Цены на купе начинаются от 16 380 164 рублей, что более чем на пять миллионов дороже базовой дорестайлинговой машины и на 835 тысяч рублей дороже прежней «заряженной» версии Performante.