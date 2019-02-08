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18:20

Lamborghini объявила рублевую стоимость обновленного Huracan

Суперкар оказался почти на миллион рублей дороже версии Performante

Компания Lamborghini объявила российские цены на обновленный суперкар Huracan – Huracan Evo. Цены на купе начинаются от 16 380 164 рублей, что более чем на пять миллионов дороже базовой дорестайлинговой машины и на 835 тысяч рублей дороже прежней «заряженной» версии Performante.
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Суперкар оснащается 640-сильным (600 Нм) десятицилиндровым атмосферным мотором объемом 5,2 литра и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Первую «сотню» автомобиль набирает за 2,9 секунды, а 200 километров в час – за девять секунд. Максимальная скорость купе составляет 325 километров в час.

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Также Huracan Evo получил полноуправляемое шасси, вертикальный сенсорный планшет мультимедийной системы в салоне и новую систему контроля управляющей электроники с предиктивным алгоритмом работы. Она способна распознавать намерения водителя, автоматически настраивая жесткость амортизаторов, работу полного привода и антипробуксовочной системы.

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В России первые суперкары доставят заказчикам в конце 2019 года. В прошлом году на нашем рынке было продано 100 суперкаров Lamborghini.

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