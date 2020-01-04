Lamborghini презентовала заднеприводный Huracan Evo RWD

Новый Lamborghini Huracan Evo RWD адресован ценителям олдскульных суперкаров — с атмосферным мотором и классическим задним приводом. Автомобиль сохранил тот же самый 5,2-литровый атмосферный двигатель V10, но по сравнению с полноприводной версией его характеристики немного снижены — теперь он развивает мощность 610 лошадиных сил на 8000 оборотах в минуту и крутящий момент 560 Нм при 6500 оборотах в минуту. Коробка передач прежняя — семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.
Заднеприводная трансмиссия, по словам главы Lamborghini Стефано Доменикали, обещает водителю «нефильтрованную обратную связь и более захватывающие эмоции». Новая система контроля тяги разработана и откалибрована специально для заднеприводной трансмиссии с целью обеспечения более равномерной и мощной тяги при выходе из поворота с ускорением. Масса Huracan Evo RWD составляет 1 389 килограммов (на 33 килограмма меньше по сравнению с «обычным» Huracan Evo).
Облегчённый суперкар способен разгоняться с места до 100 километров в час за 3,3 секунды (полноприводная модификация проделывает это упражнение за 2,9 секунды) и развивать максимальную скорость в 325 километров в час. Хотя на первый взгляд версию RWD трудно отличить от стандартного Evo, у неё новый передний сплиттер, вертикальные аэродинамические элементы в передних воздухозаборниках, а также новый задний диффузор. Производство Lamborghini Huracan EVO RWD начнётся весной нынешнего года.