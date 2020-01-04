Lamborghini презентовала заднеприводный Huracan Evo RWD

Облегчённый суперкар способен разгоняться с места до 100 километров в час за 3,3 секунды (полноприводная модификация проделывает это упражнение за 2,9 секунды) и развивать максимальную скорость в 325 километров в час. Хотя на первый взгляд версию RWD трудно отличить от стандартного Evo, у неё новый передний сплиттер, вертикальные аэродинамические элементы в передних воздухозаборниках, а также новый задний диффузор. Производство Lamborghini Huracan EVO RWD начнётся весной нынешнего года.