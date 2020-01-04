Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:00

Lamborghini презентовала заднеприводный Huracan Evo RWD

Суперкар обещает максимум удовольствия от вождения

Александр Пономарев
Год спустя после дебюта обновлённого Huracan компания Lamborghini представила его заднеприводную версию, получившую название Evo RWD.

Новый Lamborghini Huracan Evo RWD адресован ценителям олдскульных суперкаров с атмосферным мотором и классическим задним приводом. Автомобиль сохранил тот же самый 5,2-литровый атмосферный двигатель V10, но по сравнению с полноприводной версией его характеристики немного снижены теперь он развивает мощность 610 лошадиных сил на 8000 оборотах в минуту и крутящий момент 560 Нм при 6500 оборотах в минуту. Коробка передач прежняя семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

>
Reload
1 / 6

Заднеприводная трансмиссия, по словам главы Lamborghini Стефано Доменикали, обещает водителю «нефильтрованную обратную связь и более захватывающие эмоции». Новая система контроля тяги разработана и откалибрована специально для заднеприводной трансмиссии с целью обеспечения более равномерной и мощной тяги при выходе из поворота с ускорением. Масса Huracan Evo RWD составляет 1 389 килограммов (на 33 килограмма меньше по сравнению с «обычным» Huracan Evo).

Облегчённый суперкар способен разгоняться с места до 100 километров в час за 3,3 секунды (полноприводная модификация проделывает это упражнение за 2,9 секунды) и развивать максимальную скорость в 325 километров в час. Хотя на первый взгляд версию RWD трудно отличить от стандартного Evo, у неё новый передний сплиттер, вертикальные аэродинамические элементы в передних воздухозаборниках, а также новый задний диффузор. Производство Lamborghini Huracan EVO RWD начнётся весной нынешнего года.