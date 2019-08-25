Посмотрите на создание первого в мире Lamborghini Huracan с «механикой»

Инженеры B is for Build признают, что с «механикой» Huracan станет медленнее, чем с преселективной роботизированной коробкой, однако управление спорткаром с «традиционной» трансмиссией позволит водителю прочувствовать весь процесс управления автомобилем. Теоретически проблем с взаимодействием 6-ступенчатой коробки от Audi и 5,2-литрового V10 Lamborghini быть не должно, ведь на R8 «механика» сочеталась с аналогичным силовым агрегатом, но с меньшей степенью форсировки.
Сама компания Lamborghini не намерена выпускать суперкары с тремя педалями: по мнению руководителя фирмы Стефано Доменикали, мелкосерийное производство версий с ручной коробкой обойдётся слишком дорого и не окупит себя. По оценкам Доменикали, переплачивать за «механику» готовы не более 2 процентов потенциальных покупателей Lamborghini.
Последней серийной моделью Lamborghini с ручной коробкой передач была Gallardo: производство версий с МКПП итальянская компания завершила в 2013 году. Нет суперкаров с трёхпедальной схемой в арсенале Ferrari, McLaren и Bugatti. Одними из немногих европейских производителей, выпускающих спорткары с ручной коробкой остаются Porsche — «механика» доступна на моделях трековой серии GT — и Aston Martin с Vantage серии AMR.