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12:59

Посмотрите на создание первого в мире Lamborghini Huracan с «механикой»

Американские тюнеры адаптируют 6-ступенчатую КПП Audi R8 на итальянский суперкар

© B is for Build
Блогер ютуб-канала B is for Build поделился процессом доработки Lamborghini Huracan — место семидиапазонной автоматической коробки передач с двойным сцеплением займёт шестискоростная «ручка» от «родственного» спорткара Audi R8.

Инженеры B is for Build признают, что с «механикой» Huracan станет медленнее, чем с преселективной роботизированной коробкой, однако управление спорткаром с «традиционной» трансмиссией позволит водителю прочувствовать весь процесс управления автомобилем. Теоретически проблем с взаимодействием 6-ступенчатой коробки от Audi и 5,2-литрового V10 Lamborghini быть не должно, ведь на R8 «механика» сочеталась с аналогичным силовым агрегатом, но с меньшей степенью форсировки.

Сама компания Lamborghini не намерена выпускать суперкары с тремя педалями: по мнению руководителя фирмы Стефано Доменикали, мелкосерийное производство версий с ручной коробкой обойдётся слишком дорого и не окупит себя. По оценкам Доменикали, переплачивать за «механику» готовы не более 2 процентов потенциальных покупателей Lamborghini.

Последней серийной моделью Lamborghini с ручной коробкой передач была Gallardo: производство версий с МКПП итальянская компания завершила в 2013 году. Нет суперкаров с трёхпедальной схемой в арсенале Ferrari, McLaren и Bugatti. Одними из немногих европейских производителей, выпускающих спорткары с ручной коробкой остаются Porsche — «механика» доступна на моделях трековой серии GT — и Aston Martin с Vantage серии AMR.

Источник: B is for Build