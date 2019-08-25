Посмотрите на создание первого в мире Lamborghini Huracan с «механикой»

Инженеры B is for Build признают, что с «механикой» Huracan станет медленнее, чем с преселективной роботизированной коробкой, однако управление спорткаром с «традиционной» трансмиссией позволит водителю прочувствовать весь процесс управления автомобилем. Теоретически проблем с взаимодействием 6-ступенчатой коробки от Audi и 5,2-литрового V10 Lamborghini быть не должно, ведь на R8 «механика» сочеталась с аналогичным силовым агрегатом, но с меньшей степенью форсировки.