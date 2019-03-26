Lamborghini не выпускает суперкары с «механикой», потому что это очень дорого

Ранее Доменикали рассказал, что в компании подумывают о выпуске утилитарного внедорожника в духе классического LM002. В отличие от Urus эта модель будет больше приспособлена для передвижения по труднопроходимой местности.

Кроме того, Доменикали раскрыл информацию о четвёртой модели итальянской марки, которая дополнит существующую линейку из «начального» Huracan, Aventador и суперкросса Urus. Ею станет автомобиль класса Gran Turismo с посадочной формулой 2+2.