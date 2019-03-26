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14:11

Lamborghini не выпускает суперкары с «механикой», потому что это очень дорого

Компания не намерена вкладывать деньги в разработку МКП

Компания Lamborghini хотела бы предложить своим клиентам суперкары с механической коробкой передач, но ее внедрение не окупит затраты на разработку. Сейчас у материнской Volkswagen Group нет подходящей трансмиссии.

Как заявил в интервью MotorTrend глава Lamborghini Стефано Доменикали, механическая коробка, которая могла бы подойти для Huracan, уже снята с производства, и его возобновление будет для марки затратным. Что касается «Авентадора», то модель уникальна, и у Volkswagen Group попросту нет трансмиссии такого размера.

Самый дорогой Lamborghini — Aventador SVJ Roadster, — оснащается семиступенчатым «роботом» с одним сцеплением.

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Ранее Доменикали рассказал, что в компании подумывают о выпуске утилитарного внедорожника в духе классического LM002. В отличие от Urus эта модель будет больше приспособлена для передвижения по труднопроходимой местности.

Кроме того, Доменикали раскрыл информацию о четвёртой модели итальянской марки, которая дополнит существующую линейку из «начального» Huracan, Aventador и суперкросса Urus. Ею станет автомобиль класса Gran Turismo с посадочной формулой 2+2.

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