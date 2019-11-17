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16:59

Lamborghini оснастила Urus лебёдкой и силовыми бамперами

«Заряженный» вседорожник адаптировали для офф-роуда

© S. Baldauf/SB-Medien for Carscoops
В объектив фотошпионов недалеко от Нюрбургринга попал кроссовер Lamborghini Urus со «спасательным» набором — кенгуринами, лебёдкой Warn, дополнительным освещением, запаской на трубчатом каркасе пятой двери, багажником с палаткой на крыше и «надстроенными» зеркалами заднего вида.

О назначении специального «Уруса» ничего не известно, но судя по оснащению, яркому окрасу и надписям Rescue Car автомобиль используется в качестве «технички» на испытаниях прототипов Lamborghini. Как правило в качестве машин поддержки на тестах на выносливость в пустынях и на Севере автопроизводители берут утилитарные внедорожники или универсалы, но похоже компания из Сант-Агата-Болоньезе решила отличиться.

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Фото: S. Baldauf/SB-Medien for Carscoops

Нет никаких причин думать, что Urus во внедорожном обличии комплектуется нестандартным двигателем. Вероятно, под капотом обычная бензиновая «битурбовосьмёрка» мощностью 650 лошадиных сил и крутящим моментом 850 Нм. Стандартный SUV способен разгоняться с места до 100 километров в час за 3,6 секунды и достигать максимальной скорости 305 километров в час — очевидно, что «техничка» менее быстроходна.

Если версия о том, что «спасательный» Urus выполняет функцию автомобиля поддержки верна, то в объектив фотографа попал единичный заводской экземпляр. Впрочем, именно так в прочтении Lamborghini могла бы выглядеть экстремальная модификация, сделанная на основе трекового Urus ST-X для тяжёлого бездорожья.