Lamborghini оснастила Urus лебёдкой и силовыми бамперами

О назначении специального «Уруса» ничего не известно, но судя по оснащению, яркому окрасу и надписям Rescue Car автомобиль используется в качестве «технички» на испытаниях прототипов Lamborghini. Как правило в качестве машин поддержки на тестах на выносливость в пустынях и на Севере автопроизводители берут утилитарные внедорожники или универсалы, но похоже компания из Сант-Агата-Болоньезе решила отличиться.