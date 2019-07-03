Lamborghini назвала свою самую популярную модель

С 1 января по 30 июня по всему миру было продано 4 553 автомобиля Lamborghini. Для сравнения, результат за аналогичный период 2018 года – всего 2 327 машин. Таким образом, рост составил 96 процентов. Столь стремительное увеличение продаж объясняется появлением в модельном ряду бренда популярного кроссовера Urus: за шесть месяцев текущего года эта модель разошлась в количестве 2 693 экземпляров, что равно 59 процентам от общего числа реализованных машин.
Кроме того, выпуск кроссовера позволило бренду закрепить свои позиции в США и увеличить продажи там на 128 процентов, до 1 543 штук. На сегодняшний день эта страна является крупнейшим рынком для компании. Следом идут Китай, Великобритания, Япония и Германия. В первом полугодии более чем вдвое вырос спрос на Lamborghini в Азиатско-Тихоокеанском регионе (до 1184 штук), а также на 67 процентов в Европе, на Ближнем Востоке и Африке (до 1826 штук).
По словам главы марки Стефано Доменикали, «Урус» привлек новых клиентов – для 70 процентов покупателей этот кроссовер является первой моделью Lamborghini в гараже, причем большинство из них уже владеет пятью-шестью автомобилями других премиальных брендов. В дальнейшем автопроизводитель намерен увеличить количество продаж Urus до 4500 экземпляров в год.