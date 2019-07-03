Lamborghini назвала свою самую популярную модель

Кроме того, выпуск кроссовера позволило бренду закрепить свои позиции в США и увеличить продажи там на 128 процентов, до 1 543 штук. На сегодняшний день эта страна является крупнейшим рынком для компании. Следом идут Китай, Великобритания, Япония и Германия. В первом полугодии более чем вдвое вырос спрос на Lamborghini в Азиатско-Тихоокеанском регионе (до 1184 штук), а также на 67 процентов в Европе, на Ближнем Востоке и Африке (до 1826 штук).