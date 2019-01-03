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16:31

Посмотрите, каким мог бы получиться «одиннадцатый» Mitsubishi Lancer Evo

Dytko Sport придумала обвес для спортседана в новом фирменном стиле

Польская компания Dytko Sport, специализирующаяся на разработке и выпуске запчастей для ралли-каров Mitsubishi, представила специальный вариант спортседана Lancer Evolution X. Он построен в честь 20-летия сотрудничества фирмы с японским производителем.

Дизайн новинки, получившей название Edition R, выполнен в фирменном стиле компании Mitsubishi – Dynamic Shield. Фары позаимствованы у кроссовера Eclipse Cross, а задние фонари, судя по всему, у «Ягуара». Примерно так, возможно, мог бы выглядеть «Эво» одиннадцатого поколения, если бы японский производитель решил продолжить выпуск модели.

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Подробностей о доработках технической начинки нет. В своем ролике Dytko Sport лишь уточняет, что обвес получился недорогим и его легко установить на обычный Evo X.

Выпуск «заряженных» седанов Lancer завершился в 2015 году. Последней в серию была запущена специальная модификация Final Edition, оснащенная двухлитровым турбированныым мотором мощностью 303 силы. Всего было произведено 1600 машин этой серии.

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Осенью прошлого года один из автомобилей в модификации Final Edition, пробег которого не превышал 60 километров, выставили на продажу в США. Машину оценили в 88 тысяч долларов – почти в два раза дороже изначальной цены.

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