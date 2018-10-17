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15:41

В США выставили на продажу новый Lancer Evolution из 2015 года

Седан является первым экземпляром серии Final Edition

Дилерский центр Mitsubishi в Нью-Йорке выставил на продажу первый экземпляр прощальной версии Lancer Evolution Final Edition образца 2015 года. Всего таких машин было выпущено 1600 экземпляров. Пробег автомобиля с номером US0001 составляет 56 километров.

От обычных седанов Lancer Evolution Final Edition отличался шильдиками серии, номерными табличками рядом с рычагом КПП, отделкой сидений Recaro. Под капотом машины установлен двухлитровый турбированный мотор, выдающий 303 лошадиные силы и 413 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с пятиступенчатой «механикой».

В списке оснащения особого Lancer Evolution также значатся амортизаторов Bilstein, пружин Eibach, тормозные механизмы Brembo и 18-дюймовые колеса BBS. Автомобиль комплектуется системой полного привода Super All Wheel Control (S-AWC) с активным центральным и задним дифференциалом, а также динамическим распределением момента между каждым из колес.

Цена модели в начале продаж составляла 37 995 долларов (2,49 миллиона рублей). Сейчас дилер просит за седан 87 888 долларов (5,77 миллиона рублей).

В феврале появилась информация о том, что на острове Мальта есть дилерский центр Subaru, в шоу-руме которого стоят старые Impreza, Justy и снятое с производства полноприводное купе XT. Subaru XT выпускался с 1985 по 1991 год и в Японии входил в категорию роскошных автомобилей.

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