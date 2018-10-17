В США выставили на продажу новый Lancer Evolution из 2015 года

Цена модели в начале продаж составляла 37 995 долларов (2,49 миллиона рублей). Сейчас дилер просит за седан 87 888 долларов (5,77 миллиона рублей).

В феврале появилась информация о том, что на острове Мальта есть дилерский центр Subaru, в шоу-руме которого стоят старые Impreza, Justy и снятое с производства полноприводное купе XT. Subaru XT выпускался с 1985 по 1991 год и в Японии входил в категорию роскошных автомобилей.