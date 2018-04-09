У машин нашли проблемы с подушками безопасности водителя

Пульс

В России отремонтируют почти 5 000 «Лансеров»

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9 апреля 2018

Компания Mitsubishi объявила в России отзыв 4780 седанов Lancer, проданных с июля 2009-го по февраль 2010 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Mitsubishi отправит в ремонт почти 39 тысяч российских машин

Причиной для проведения сервисной акции стало возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. В связи с этим на автомобилях необходимо заменить пиропатроны подушек.

Ремонтом займутся официальные дилеры Mitsubishi. Все работы для владельцев будут бесплатными. Список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован Росстандартом.

Ранее компания Mitsubishi объявила в России отзыв 86 620 кроссоверов Outlander. Изначально сообщалось, что сервисная кампания связана с подушками безопасности, но позже стало известно, что машины отправят на ремонт из-за неисправности мотора и механизма стелоочистителя.

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Какие машины отзывали в России из-за дефектов

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