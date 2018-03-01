Mitsubishi отправит в ремонт почти 39 тысяч российских машин

Компания Mitsubishi Motors отзовет в России 38 тысяч 899 автомобилей, говорится в сообщении «Росстандарта». Сервисная акция затрагивает две модели – Outlander и ASX, у которых обнаружена проблема с силовыми установками.

Под действие акции попадают 5493 кроссовера ASX и 33 тысячи 406 «Аутлендеров», проданных с февраля 2015 года по июнь 2017-го. Проверить, затрагивает ли отзыв конкретный автомобиль, можно по спискам VIN-номеров, опубликованным на сайте «Росстандарта»: ASX и Outlander.

У отзываемых вседорожников возможна некорректная работа трех реле: блока управления мотором, вентилятора и обогрева лобового стекла. Из-за дефекта двигатель может заглохнуть. В этом случае загорится лампочка check engine и повторный запуск мотора будет невозможен.

Длительный тест Outlander GT: часть первая и вторая

На сервисе будут заменены все три реле. Работы проведут бесплатно.

В январе компания Mitsubishi отозвала 16,5 тысячи машин (Pajero и i-MiEV). Причиной стали дефектные подушки безопасности фирмы Takata.

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