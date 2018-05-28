Машина практически не будет отличаться от оригинальной модели

Пульс

Итальянский коллекционер показал эскизы новой Lancia Delta Integrale

A372caaa972aaf1eb2db13860bc50d949d478628
28 мая 2018

Коллекционер и основатель компании Automobili Amos Эугенио Амос представил первые эскизы собственной интерпретации легендарной Lancia Delta Integrale. Рендеры рестомода, который планируется собирать на агрегатах более доступных Delta Integrale 16V, он опубликовал в Instagram.

[Автопроизводители, которые когда-то делали крутые машины](https://motor.ru/selector/downshift.htm)

Автопроизводители, которые когда-то делали крутые машины

От оригинальной «Лянчи» рестомод будет отличаться более широким кузовом — его сделают вручную из алюминия и углепластика. Автомобиль получит переработанную подвеску и склонность к избыточной поворачиваемости, чего не было у обычной Delta Integrale. Какой будет использоваться двигатель, пока не сообщается.

Рестомод Lancia Delta Integrale предложат только в трехдверной модификации. Автомобиль получит современную головную оптику и новый салон: вдохновением для него послужит кокпит Delta S4.

1/3
2/3
3/3

В феврале стало известно, что сборку машин наладят в Пьемонте: здесь находится большинство поставщиков Automobili Amos и компаний, специализирующихся на мелкосерийном производстве. При этом планируется выпустить всего 15 подобных «Лянч».

Величайшие машины Италии

10 итальянских автомобилей, ради которых можно отдать все

Теги:
Lancia
Новости по теме
7 февраля 2018
Итальянский коллекционер возродит спортивную «Лянчу»