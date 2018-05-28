Итальянский коллекционер показал эскизы новой Lancia Delta Integrale

Коллекционер и основатель компании Automobili Amos Эугенио Амос представил первые эскизы собственной интерпретации легендарной Lancia Delta Integrale. Рендеры рестомода, который планируется собирать на агрегатах более доступных Delta Integrale 16V, он опубликовал в Instagram.

От оригинальной «Лянчи» рестомод будет отличаться более широким кузовом — его сделают вручную из алюминия и углепластика. Автомобиль получит переработанную подвеску и склонность к избыточной поворачиваемости, чего не было у обычной Delta Integrale. Какой будет использоваться двигатель, пока не сообщается.

Рестомод Lancia Delta Integrale предложат только в трехдверной модификации. Автомобиль получит современную головную оптику и новый салон: вдохновением для него послужит кокпит Delta S4.

В феврале стало известно, что сборку машин наладят в Пьемонте: здесь находится большинство поставщиков Automobili Amos и компаний, специализирующихся на мелкосерийном производстве. При этом планируется выпустить всего 15 подобных «Лянч».