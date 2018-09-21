Рестомод Lancia Delta Integrale Futurista построен на базе версии 16V. У него полностью новый трёхдверный кузов, выполненный из алюминия и углепластика, подвеска с измененной геометрией, современная оптика и салон в стиле Delta S4 Stradale. Двигатель — собранный заново оригинальный двухлитровый турбомотор, выдающий 330 лошадиных сил.
15:53
Послушайте, как звучит «возрожденная» Lancia Delta Integrale
Автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 330 сил
© Фото: autoclassics.com
Основатель компании Automobili Amos Эугенио Амос опубликовал с своем Instagram видео, на котором можно услышать звук двигателя рестомода Lancia Delta HF Integrale. Дебют автомобиля, созданного по мотивам модификации Evoluzione и названного Futurista, состоялся на выставке Grand Basel.