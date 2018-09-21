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15:53

Послушайте, как звучит «возрожденная» Lancia Delta Integrale

Автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 330 сил

© Фото: autoclassics.com
Основатель компании Automobili Amos Эугенио Амос опубликовал с своем Instagram видео, на котором можно услышать звук двигателя рестомода Lancia Delta HF Integrale. Дебют автомобиля, созданного по мотивам модификации Evoluzione и названного Futurista, состоялся на выставке Grand Basel.

Рестомод Lancia Delta Integrale Futurista построен на базе версии 16V. У него полностью новый трёхдверный кузов, выполненный из алюминия и углепластика, подвеска с измененной геометрией, современная оптика и салон в стиле Delta S4 Stradale. Двигатель — собранный заново оригинальный двухлитровый турбомотор, выдающий 330 лошадиных сил.

Тираж Lancia Delta Integrale Futurista будет ограничен 20 экземплярам. Цена каждого составит 300 тысяч евро (22,9 миллиона рублей по текущему курсу), что в три с половиной раза дороже оригинального Evoluzione II.

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