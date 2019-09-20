Стало известно, сколько «Крузаков» продали за 70 лет

На сегодняшний день Toyota Land Cruiser продается в 170 станах в количестве 400 тысяч штук ежегодно. Причем Россия является для модели крупнейшим рынком в Европе: с момента появления внедорожника в продаже в 2002 году было реализовано 400 тысяч экземпляров.

Этот автомобиль эксплуатируется в разных сферах – от промышленной до гуманитарной. Кроме того, внедорожник часто используется в экспедициях и принимает участие в автоспортивных мероприятиях.