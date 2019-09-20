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17:47

Стало известно, сколько «Крузаков» продали за 70 лет

Модель перешагнула 10-миллионный рубеж

Компания Toyota объявила о том, что в августе 2019 года суммарные глобальные продажи внедорожника Land Cruiser и производных моделей бренда Lexus превысили 10 000 000 экземпляров. Цифра, которую можно сравнить с населением целой страны, была достигнута за 68 лет существования серии.

На сегодняшний день Toyota Land Cruiser продается в 170 станах в количестве 400 тысяч штук ежегодно. Причем Россия является для модели крупнейшим рынком в Европе: с момента появления внедорожника в продаже в 2002 году было реализовано 400 тысяч экземпляров.

Этот автомобиль эксплуатируется в разных сферах – от промышленной до гуманитарной. Кроме того, внедорожник часто используется в экспедициях и принимает участие в автоспортивных мероприятиях.

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Land Cruiser нынешнего поколения выпускается на протяжении 12 лет, и пока в Toyota не спешат представлять преемника. Ранее в компании опровергли информацию о том, что следующий «Крузак» покажут в 2020 году: автопроизводитель до сих пор не определился ни с дизайном автомобиля, ни с техническими характеристиками, ни даже с названием.

В России модель представлена в двух модификациях: с бензиновым мотором 4.6 мощностью 309 лошадиных сил и дизелем 4.5 с отдачей 249 сил. Внедорожник можно купить по цене от 4 725 000 рублей.