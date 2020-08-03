Toyota Land Cruiser Prado оснастили новым дизелем

Как сообщает пресс-служба Toyota, система безопасности Toyota Safety Sense теперь имеет расширенный диапазон обнаружения препятствий, умеет распознавать пешеходов и велосипедистов, считывать дорожные знаки и предупреждать о выходе из полосы движения. Список опционального оборудования пополнил девятидюймовый дисплей мультимедийной системы с функцией интеграции со смартфонами.
Главным техническим новшеством тем временем стал модернизированный мотор на «тяжелом топливе» 1GD-FTV объемом 2,8 литра. С помощью более производительного турбонагнетателя отдачу двигателя удалось форсировать с прежних 177 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента до 204 сил и 500 Нм. Мотор работает в тандеме с шестидиапазонным «автоматом».
Toyota
В России таким дизелем оснащается Toyota Hilux, обновившийся в конце июля. Стоимость такого пикапа стартует с отметки в 2,9 миллиона рублей. Осенью новый 2,8-литровый дизель достанется модернизированному внедорожнику Fortuner, который дебютировал одновременно с Hilux.
На японском рынке Toyota Land Cruiser Prado с обновленным мотором предлагают по цене от 4,3 миллиона иен (около трех миллионов рублей по текущему курсу) до 5,5 миллиона иен (3,9 миллиона рублей). В России Prado с 177-сильным дизельным двигателем стоит от 3,7 миллиона рублей.