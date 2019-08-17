Toyota Land Cruiser получила чехлы на сиденья из овчины

На некоторых фотографиях брутального прицепа X1-N Desert Ops от Patriot Campers на заднем плане был заметен пикап Toyota Land Cruiser в точно такой же цветовой схеме. Теперь австралийцы рассказали о нём кое-какие подробности. Автомобиль, получивший название Supertourer, окрашен в бежевый цвет, а на его боках красуется ливрея в ретростиле.