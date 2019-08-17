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18:00

Toyota Land Cruiser получила чехлы на сиденья из овчины

Австралийцы построили ещё один безумный внедорожный пикап

Неделю назад австралийская компания Patriot Campers показала ретроприцеп X1-N Desert Ops, а теперь сделала для него подходящий пикап.

На некоторых фотографиях брутального прицепа X1-N Desert Ops от Patriot Campers на заднем плане был заметен пикап Toyota Land Cruiser в точно такой же цветовой схеме. Теперь австралийцы рассказали о нём кое-какие подробности. Автомобиль, получивший название Supertourer, окрашен в бежевый цвет, а на его боках красуется ливрея в ретростиле.

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Также можно заметить хромированные корпуса зеркал, эмблему Toyota на капоте, огромные 35-дюймовые колёса в комплекте с 10-сантиметровым лифтом подвески, рулевой демпфер JMACX, усиленные тормоза, новую выхлопную систему и 180-литровый топливный бак. Изюминка салона - чехлы на сиденья из натуральной овчины.

Для Toyota Land Cruiser Supertourer предлагается также множество опций, включая второй аккумулятор, мощную аудиосистему Alpine, спортивные кресла Recaro, камеру заднего вида и прочие приятные мелочи. Стоимость пикапа стартует с 128 000 долларов, что составляет почти восемь с половиной миллионов рублей по нынешнему курсу.