Компания тестирует системы четвертого и пятого уровня автономности

Пульс

«Лэнд Роверы» научатся ездить по бездорожью без водителя

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31 мая 2018

Компания Land Rover разрабатывает автономные системы управления для бездорожья и тяжелых погодных условий. В рамках проекта CORTEX планируется создать «пятимерную» матрицу сенсоров, способную обеспечить четвертый и пятый уровень автономности. Сумма инвестиций в разработку составляет 3,7 миллиона фунтов стерлингов.

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Совместно с Бирмингемским университетом специалисты Land Rover разрабатывают автономные платформы, использующие возможности искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения, оптимизируют работу датчиков и проводят тесты систем на внедорожных полигонах в Великобритании.

Основой системы автономного управления Land Rover является «пятимерная» матрица сенсоров. В ее состав входят акустические датчики, камеры, радары, детекторы света и лазерные дальномеры. Информация от них поступает на вычислительную платформу, обрабатывается в режиме реального времени и используется для принятия решений относительно построения безопасного маршрута.

В ноябре прошлого года появилась информация о том, что Ford разрабатывает систему автономного управления для внедорожников. Предполагается, что с помощью микрокомпьютера и сенсоров машины смогут определяют характер препятствия и анализировать безопасность его преодоления.

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