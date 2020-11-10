Land Rover Discovery обновился и получил новые моторы

Снаружи обновленный Discovery можно отличить от предшественника по решетке радиатора, лишившейся горизонтальных ламелей, слегка измененным бамперам и оптике, которая теперь по умолчанию светодиодная. Ещё одно отличие – вентиляционные вставки на передних крыльях, окрашенные в цвет кузова. Доступен стайлинг-пакет R-Dynamic, придающий внедорожнику более спортивный вид. В него входят с черные и темно-серые акценты в экстерьере и контрастная прострочка сидений.

Интерьер Discovery подвергся более глубокой модернизации: здесь появилось новое рулевое колесо, иной селектор передач и переделанная передняя панель, которую венчает 11,4-дюймовый экран мультимедийной системы Pivi Pro. Система оснащена Apple CarPlay и Android Auto и обновляется по воздуху. Кроме этого, в салоне имеется точка доступа Wi-Fi с возможностью подключения до восьми устройств и отсек для беспроводной зарядки гаджетов.