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13:30

Премьеру нового Toyota Land Cruiser отложили на год

Возможная причина переноса — коронавирус и мировой экономический кризис

Предполагаемый дизайн Toyota Land Cruiser 300
Анастасия Дубина
Компания Toyota решила отложить премьеру нового поколения внедорожника Land Cruiser еще на год. Изначально автомобиль должны были показать летом текущего года, но теперь презентация состоится не раньше лета 2021 года.

Текущее поколение «Крузера» выпускается уже 13 лет, и многие дилеры и клиенты готовились к летней презентации новой модели. Однако по информации BestCarWeb, она все же отложена на год. Чем вызвано изменение сроков переноса точно неизвестно. Среди возможных причин называют уже успевший испортить множество планов коронавирус, а также вызванный им глобальный экономический кризис.

Снимок предполагаемого Toyota Land Cruiser 300 из внутренних материалов

Первые предполагаемые технические подробности внедорожника нового поколения появились еще прошлым летом. По неофициальным данным, «трехсотый» Land Cruiser лишится моторов V8, поменяв их на более экологичную «шестерку». Также в одной из модификаций модели будет доступна гибридная силовая установка на базе 3,5-литрового бензинового двигателя. Официально в компании о новой линейке агрегатов информацию не подтверждают.

Нынешнее поколение Toyota Land Cruiser на российском рынке доступно с бензиновым двигателем объемом 4,6 литра мощностью 309 лошадиных сил, а также 4.5-литровым дизелем, выдающим 309 лошадиных сил. Стоимость внедорожника начинается от 4 875 000 рублей.

Источник: BestCarWeb