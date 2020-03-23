Премьеру нового Toyota Land Cruiser отложили на год

Текущее поколение «Крузера» выпускается уже 13 лет, и многие дилеры и клиенты готовились к летней презентации новой модели. Однако по информации BestCarWeb, она все же отложена на год. Чем вызвано изменение сроков переноса точно неизвестно. Среди возможных причин называют уже успевший испортить множество планов коронавирус, а также вызванный им глобальный экономический кризис.