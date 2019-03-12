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17:55

В России появились Toyota Land Cruiser 200 и Prado с заводским тюнингом

Внедорожники получили доработки от подразделения TRD

Компания Toyota представила на российском рынке внедорожники Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado с заводским тюнингом от автоспортивного подразделения TRD (Toyota Racing Development). Ранее похожие доработки можно было заказать и для Fortuner.
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Внедорожники семейства Land Cruiser получат обвес от TRD, в состав которого входит новая решетка радиатора и более агрессивные бамперы. Логотип модификации появится на передней части кузова, дверце багажника и колпачках колесных дисков. Кроме того, оба автомобиля обзаведутся кнопкой запуска двигателя с надписью TRD, а «двухсотку» также оснастят 20-дюймовыми дисками и гидропневматической подвеской.

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Особый «Прадо» можно будет заказать в цвете белый перламутр, черный металлик, пепельно-серый металлик и темно-синий металлик. Для «двухсотки», помимо этих же оттенков, станет доступен серебристый и темно-серый металлик.

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Стоимость Toyota Land Cruiser 200 TRD составит 5 914 000 рублей для дизельной версии и 5 770 000 рублей для бензиновой машины. «TRD-Прадо» c мотором на «тяжелом топливе» обойдется в 4 035 000 рублей, а с бензиновым агрегатом в 4 080 000 рублей.

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Toyota Fortuner TRD

Внедорожник Fortuner с доработками TRD показали в октябре. Такой автомобиль стоит 2 951 000 рублей.

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