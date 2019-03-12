В России появились Toyota Land Cruiser 200 и Prado с заводским тюнингом

Внедорожники семейства Land Cruiser получат обвес от TRD, в состав которого входит новая решетка радиатора и более агрессивные бамперы. Логотип модификации появится на передней части кузова, дверце багажника и колпачках колесных дисков. Кроме того, оба автомобиля обзаведутся кнопкой запуска двигателя с надписью TRD, а «двухсотку» также оснастят 20-дюймовыми дисками и гидропневматической подвеской.