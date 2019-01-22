Видео: танк и гранатомет превращают Land Rover в металлолом

В первой части ролика выстрел по внедорожнику производится из танка M60 Patton – снаряд попадает в моторный отсек, что снимают с помощью высокоскоростных камер. Затем Land Rover полностью уничтожают безоткатным гранатометом, но не с помощью снаряда. В этом случает машина «добивалась» пороховыми газами, выходящими через специальное сопло в казённой части ствола.