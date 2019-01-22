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16:07

Видео: танк и гранатомет превращают Land Rover в металлолом

Уничтожение внедорожника показали в слоу-мо

На YouTube-канале FullMag появился ролик, в котором уничтожают Land Rover Discovery. Сначала по автомобилю стреляют из танка, а потом «добивают» с помощью безоткатного гранатомета, который используется для контролируемого принудительного спуска снежных лавин в горах.

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В первой части ролика выстрел по внедорожнику производится из танка M60 Patton снаряд попадает в моторный отсек, что снимают с помощью высокоскоростных камер. Затем Land Rover полностью уничтожают безоткатным гранатометом, но не с помощью снаряда. В этом случает машина «добивалась» пороховыми газами, выходящими через специальное сопло в казённой части ствола.

Видео FullMag

Ранее владельцами канала FullMag и кофейни Black Rifle Coffee Company был построен «самый опасный» Toyota Prius в мире. На гибрид установили 20-миллиметровый скорострельный шестиствольный авиационный пулемет с вращающимся блоком стволов. Он производит 6,6 тысячи выстрелов в минуту. Ролик с этой машиной можно посмотреть здесь.

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