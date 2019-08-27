Посмотрите на самый большой самосвал, который не нужно заправлять или заряжать

Емкость аккумуляторной батареи составляет 600 киловатт-часов — она настолько мощная, что от нее можно подряд зарядить шесть электромобилей. В длину грузовик достигает девяти метров, в ширину и высоту — 4,2 метра.

Считается, что электромоторы недостаточно выносливы для того, чтобы применяться на тяжелой технике, поэтому предпочтение отдается дизелям. Но этот грузовик доказывает обратное — при спуске с 13-градусного уклона у самосвала, груженного 65 тоннами пород, подключается система рекуперативного торможения. При этом энергии образовывается настолько много, что самосвалу хватает этого заряда на следующий подъем.