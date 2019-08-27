Посмотрите на самый большой самосвал, который не нужно заправлять или заряжать

Емкость аккумуляторной батареи составляет 600 киловатт-часов — она настолько мощная, что от нее можно подряд зарядить шесть электромобилей. В длину грузовик достигает девяти метров, в ширину и высоту — 4,2 метра.
Считается, что электромоторы недостаточно выносливы для того, чтобы применяться на тяжелой технике, поэтому предпочтение отдается дизелям. Но этот грузовик доказывает обратное — при спуске с 13-градусного уклона у самосвала, груженного 65 тоннами пород, подключается система рекуперативного торможения. При этом энергии образовывается настолько много, что самосвалу хватает этого заряда на следующий подъем.
Ежедневно он совершает около 20 поездок, что позволяет экономить от 40 000 до 80 000 литров топлива в год по сравнению с аналогичным грузовиком с дизельным двигателем.
Один из самых ожидаемых грузовиков на электротяге — модель Semi от компании Tesla. Ее уже неоднократно замечали во время тестов, основатель марки Илон Маск лично отчитывался о некоторых из них, однако пока точную дату премьеры производитель не раскрывает.