В Сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus

Кроме того, «Ларгус» теперь получил фирменное начертание Lada на задней двери, что еще больше «сроднило» его с остальными моделями «АвтоВАЗа». В салоне производитель немного изменил рисунок обивки сидений, а на рулевом колесе появилась обновленная эмблема. Также ожидается, что рестайлинговый Largus получит откидной ключ, как у флагманской «Весты» и литые диски.

В цветовой гамме может появиться синий металлик «Лазурит», который по тону очень напоминает фирменный цвет Subaru. В версии «фургон» Lada Largus впервые получит расширенный пакет опций: электропривод боковых зеркал, задние парктроники и рейлинги на крышу.

По данным издания, никаких технических обновлений в рестайлинге не планируется. О том, как повлияет обновление модели на ее стоимость, пока информации нет. Сейчас «Ларгус» в базовой комплектации можно купить за 590 900 рублей, стоимость фургона начинается от 560 900 рублей, а ценник на лифтованный Lada Largus Cross стартует с отметки 740 900 рублей.