В Сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus

В распоряжении «Российской газеты» оказались снимки лифтованной версии фургона — Lada Largus Cross. Автомобиль представлен в максимальной комплектации Luxe и окрашен в темно-коричневый цвет «Кашемир». Судя по фотографиям, универсал получит новую решетку радиатора, увеличенный шильдик с фирменной ладьей и более глубокую тонировку задней полусферы, как у модели Lada XRay.
Кроме того, «Ларгус» теперь получил фирменное начертание Lada на задней двери, что еще больше «сроднило» его с остальными моделями «АвтоВАЗа». В салоне производитель немного изменил рисунок обивки сидений, а на рулевом колесе появилась обновленная эмблема. Также ожидается, что рестайлинговый Largus получит откидной ключ, как у флагманской «Весты» и литые диски.
В цветовой гамме может появиться синий металлик «Лазурит», который по тону очень напоминает фирменный цвет Subaru. В версии «фургон» Lada Largus впервые получит расширенный пакет опций: электропривод боковых зеркал, задние парктроники и рейлинги на крышу.
По данным издания, никаких технических обновлений в рестайлинге не планируется. О том, как повлияет обновление модели на ее стоимость, пока информации нет. Сейчас «Ларгус» в базовой комплектации можно купить за 590 900 рублей, стоимость фургона начинается от 560 900 рублей, а ценник на лифтованный Lada Largus Cross стартует с отметки 740 900 рублей.
Старт продаж обновленного универсала запланирован на осень этого года. «АвтоВАЗ» уже запустил производство рестайлингового Largus — универсалы начали сходить с конвейера еще в феврале этого года, а около недели назад стартовало производство и модификации Cross.