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16:00

Выпущен последний экземпляр Porsche 911 поколения 991

Финальным спорткаром серии стал 911 Speedster серого цвета

Александр Пономарев
Несмотря на то, что Porsche 911 поколения 992 дебютировал более года назад, производство спорткаров прежней серии 991 официально завершено только сейчас.

Последним сошедшим с конвейера экземпляром поколения 991 стал 911 Speedster, который построен на шасси 911 GT3 и оснащён 4-литровым атмосферным мотором мощностью 510 лошадиных сил. Данная версия была выпущена тиражом в 1948 штук и в России стоила 21 681 000 рублей. Предыдущее поколение легендарного спорткара с индексом 991 стало самым успешным в истории модели 911: с 2011 года было продано 233 540 автомобилей.

Вероятно, успеху поспособствовал большой ассортимент модификаций, среди которых были купе, кабриолет, тарга, «заряженные» версии Turbo и Turbo S, специальные издания 911 R, 911 T и другие. Именно в эпоху серии 991 культовый «девятьсот одиннадцатый» отметил полувековой юбилей, а совокупный тираж выпуска всех поколений превысил миллион экземпляров.