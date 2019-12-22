Выпущен последний экземпляр Porsche 911 поколения 991

Последним сошедшим с конвейера экземпляром поколения 991 стал 911 Speedster, который построен на шасси 911 GT3 и оснащён 4-литровым атмосферным мотором мощностью 510 лошадиных сил. Данная версия была выпущена тиражом в 1948 штук и в России стоила 21 681 000 рублей. Предыдущее поколение легендарного спорткара с индексом 991 стало самым успешным в истории модели 911: с 2011 года было продано 233 540 автомобилей.