Новый Porsche 911 Speedster украсили позолотой

Компания Porsche планирует выпустить серию спорткаров, посвященных гоночным автомобилям второй половины XX века. На этой неделе бренд запустил кампанию, которая продлится до 2020 года: с небольшим интервалом будет появляться информация о каждой спецсерии. В среду, 14 августа, дебютировал 911 Speedster с пакетом Heritage Design, который является данью памяти спорткару 50-х годов.