Новый Porsche 911 Speedster украсили позолотой

Новинку можно отличить по карбоновым элементам на кузове, выкрашенным в цвет GT Silver Metallic, белому переднему бамперу и изогнутому позолоченному логотипу Speedster. Кроме того, салон такого «девятьсот одиннадцатого» обтянут черной и коньячной кожей. На американском рынке доплата за подобное оформление составит 24 510 долларов.
В мае лимитированное издание 911 Speedster стало доступно в России по цене от 21 681 000 рублей. Купе, построенное на шасси GT3, оснащается оппозитным двигателем объемом 4,0 литра и мощностью 510 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач с функцией автоматической перегазовки.
Особенностью 911 Speedster стал задний обтекатель, изготовленный из углепластика, передние крылья и крышка багажника от 911 R, а также бамперы и выдвижной задний спойлер от 911 GT3. Доплата за пакет Heritage в России составляет 1 601 796 рублей.