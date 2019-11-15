Последний настоящий Saab продали за три миллиона рублей

В 2015 году холдинг NEVS представил обновленные варианты моделей 9-3 и 9-3X под собственной торговой маркой, однако даже сейчас ничего не известно о начале хотя бы мелкосерийного выпуска таких машин. В планах NEVS — компактный электрический седан 9-4 на модульной платформе Phoenix и батарейный кроссовер 9-4x на джиэмовской «тележке» Theta.