Последний настоящий Saab продали за три миллиона рублей

Этот автомобиль официально считается последним, выпущенным под брендом Saab. Подобные машины собирали с 2013 по 2014 год под контролем нового владельца Saab, холдинга NEVS, но массового производства наладить так и не удалось. Вдобавок фирме впоследствии отказали в возможности использовать логотип с грифоном, что заставило NEVS перейти к собственной эмблеме.
Проданный Saab — это седан 9-3 Aero Turbo4 с двухлитровым бензиновым турбомотором, развивающим 220 лошадиных сил, а также шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль выкрашен в серебристый цвет, сочетающийся с белым кожаным салоном.
В 2015 году холдинг NEVS представил обновленные варианты моделей 9-3 и 9-3X под собственной торговой маркой, однако даже сейчас ничего не известно о начале хотя бы мелкосерийного выпуска таких машин. В планах NEVS — компактный электрический седан 9-4 на модульной платформе Phoenix и батарейный кроссовер 9-4x на джиэмовской «тележке» Theta.