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18:45

Последний настоящий Saab продали за три миллиона рублей

Седан 9-3 Aero Turbo4 с пробегом 66 километров хранился в музее марки

Шведский аукционный дом Bilweb Auctions продал последний экземпляр Saab 9-3 за 465 тысяч шведских крон, что эквивалентно 3,1 миллиона рублей. Седан образца 2014 года и пробегом 66 километров хранился в музее марки на территории научно-технического центра бывшего завода NOHAB в Тролльхеттане.

Этот автомобиль официально считается последним, выпущенным под брендом Saab. Подобные машины собирали с 2013 по 2014 год под контролем нового владельца Saab, холдинга NEVS, но массового производства наладить так и не удалось. Вдобавок фирме впоследствии отказали в возможности использовать логотип с грифоном, что заставило NEVS перейти к собственной эмблеме.

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Проданный Saab — это седан 9-3 Aero Turbo4 с двухлитровым бензиновым турбомотором, развивающим 220 лошадиных сил, а также шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль выкрашен в серебристый цвет, сочетающийся с белым кожаным салоном.

В 2015 году холдинг NEVS представил обновленные варианты моделей 9-3 и 9-3X под собственной торговой маркой, однако даже сейчас ничего не известно о начале хотя бы мелкосерийного выпуска таких машин. В планах NEVS — компактный электрический седан 9-4 на модульной платформе Phoenix и батарейный кроссовер 9-4x на джиэмовской «тележке» Theta.