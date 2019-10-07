Последний Saab выставили на аукцион

Шведско-китайский холдинг NEVS приобрел активы Saab через год после того, как компания объявила о банкротстве. В результате с 2013 по 2014 годы было собрано 420 автомобилей, но наладить по-настоящему массовое производство у руководства NEVS так и не получилось.

В феврале 2016 года шведский авиастроительный и аэрокосмический концерн Saab AB запретил NEVS использовать название и логотипы Saab на автомобилях для китайского рынка.