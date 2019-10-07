Последний Saab выставили на аукцион

Последний настоящий Saab — это седан 9-3 Aero Turbo4 с двухлитровым бензиновым турбомотором, развивающим 220 лошадиных сил, а также шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили выпускал новый владелец Saab холдинг NEVS с 2013 по 2014 год. От предыдущих машин они отличались только логотипом, сиденьями и цветом кузова `— было доступно только два варианта: белый и черный.
Шведско-китайский холдинг NEVS приобрел активы Saab через год после того, как компания объявила о банкротстве. В результате с 2013 по 2014 годы было собрано 420 автомобилей, но наладить по-настоящему массовое производство у руководства NEVS так и не получилось.
В феврале 2016 года шведский авиастроительный и аэрокосмический концерн Saab AB запретил NEVS использовать название и логотипы Saab на автомобилях для китайского рынка.
Спустя год холдинг представил обновленные варианты моделей 9-3 и 9-3X под собственной торговой маркой, однако даже сейчас ничего не известно о начале хотя бы мелкосерийного выпуска таких машин. В планах NEVS — компактный электрический седан 9-4 на модульной платформе Phoenix и батарейный кроссовер 9-4x на джиэмовской «тележке» Theta.