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17:40

Последний Saab выставили на аукцион

Седан 9-3 Aero Turbo4 планируют продать за сумму, эквивалентную трем миллионам рублей

Шведский аукционный дом Bilweb Auctions выставил на продажу последний экземпляр Saab 9-3. Седан построили в 2014 году и до настоящего времени он хранился в музее марки, который находится на территории научно-технического центра бывшего завода NOHAB в Тролльхеттане. Пробег автомобиля — всего 66 километров. Организаторы аукциона оценили лот в 350-450 тысяч шведских крон (2,3-2,95 миллиона рублей).

Последний настоящий Saab — это седан 9-3 Aero Turbo4 с двухлитровым бензиновым турбомотором, развивающим 220 лошадиных сил, а также шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили выпускал новый владелец Saab холдинг NEVS с 2013 по 2014 год. От предыдущих машин они отличались только логотипом, сиденьями и цветом кузова `— было доступно только два варианта: белый и черный.

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Шведско-китайский холдинг NEVS приобрел активы Saab через год после того, как компания объявила о банкротстве. В результате с 2013 по 2014 годы было собрано 420 автомобилей, но наладить по-настоящему массовое производство у руководства NEVS так и не получилось.

В феврале 2016 года шведский авиастроительный и аэрокосмический концерн Saab AB запретил NEVS использовать название и логотипы Saab на автомобилях для китайского рынка.

Спустя год холдинг представил обновленные варианты моделей 9-3 и 9-3X под собственной торговой маркой, однако даже сейчас ничего не известно о начале хотя бы мелкосерийного выпуска таких машин. В планах NEVS — компактный электрический седан 9-4 на модульной платформе Phoenix и батарейный кроссовер 9-4x на джиэмовской «тележке» Theta.