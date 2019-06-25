Победный болид Ники Лауды выставят на аукцион

Ники Лауда скончался 20 мая 2019 года в возрасте 70 лет. За свою карьеру в Формуле-1 он участвовал в 171 гонке и выиграл 25 из них. В 1976 году Лауда попал в серьезную аварию, его болид загорелся, а сам пилот получил ожоги и травму головы. Несмотря на это, гонщик вернулся за руль формульного болида и выступал вплоть до завершения карьеры в 1985 году. С 2012 года Лауда занимал должность неисполнительного председателя совета директоров Mercedes AMG Petronas.