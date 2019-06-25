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18:21

Победный болид Ники Лауды выставят на аукцион

Ferrari 312T пустят с молотка в Пеббл-Бич в конце лета

На торгах аукционного дома Gooding & Co, которые пройдут 16–17 августа, будет продан Ferrari 312T с шасси под номером 022. На нем Ники Лауда финишировал первым на Гран-при Франции в 1975 году, который стал для него чемпионским годом. Более того, австрийский пилот принимал непосредственное участие в разработке этого болида.
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Перед продажей Ferrari 312T тщательно отреставрировали. По предварительным оценкам, стоимость болида оценивается в 6–8 миллионов долларов.

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Различные модификации Ferrari 312T использовались на протяжении пяти сезонов. Болиды принесли команде 27 побед и четыре Кубка конструкторов, а Ники Лауде – два чемпионских титула в 1975 и 1977 году.

Ники Лауда скончался 20 мая 2019 года в возрасте 70 лет. За свою карьеру в Формуле-1 он участвовал в 171 гонке и выиграл 25 из них. В 1976 году Лауда попал в серьезную аварию, его болид загорелся, а сам пилот получил ожоги и травму головы. Несмотря на это, гонщик вернулся за руль формульного болида и выступал вплоть до завершения карьеры в 1985 году. С 2012 года Лауда занимал должность неисполнительного председателя совета директоров Mercedes AMG Petronas.

Источник: Gooding & Co
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