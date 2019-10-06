В Porsche назвали слабым звеном Taycan его водителя

По крайней мере, так заявил изданию Motoring глава разработки шасси проекта Taycan Инго Альберс. Он уверяет, что «водитель устанет раньше, чем автомобиль». По его словам, электрокар позволяет разгоняться в режиме launch control сколько угодно, потому что его возможности ограничены не техникой, а лишь водителем. «После 20 или 25 стартов с места до 200 километров в час на пределе возможностей вы сдадитесь, обещаю», — добавил Альберс.