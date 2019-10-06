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16:00

В Porsche назвали слабым звеном Taycan его водителя

Водитель «Тайкана» устанет гораздо быстрее, чем электромобиль

В Porsche утверждают, что первый в истории марки автомобиль с электрической силовой установкой может демонстрировать свой впечатляющий разгон снова и снова.

Как известно, Porsche Taycan Turbo набирает 100 километров в час за 3,2 секунды, а версия Turbo S всего за 2,8. Максимальная скорость обеих модификаций составляет 260 километров в час, но запас хода отличается: 450 километров у версии Turbo и 412 у Turbo S. Однако не менее важно, что «Тайкан» готов демонстрировать заявленные характеристики раз за разом без потери динамики.

По крайней мере, так заявил изданию Motoring глава разработки шасси проекта Taycan Инго Альберс. Он уверяет, что «водитель устанет раньше, чем автомобиль». По его словам, электрокар позволяет разгоняться в режиме launch control сколько угодно, потому что его возможности ограничены не техникой, а лишь водителем. «После 20 или 25 стартов с места до 200 километров в час на пределе возможностей вы сдадитесь, обещаю», добавил Альберс.