В Россию приехал новый топовый Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge придет на смену версии Excalibur. Среди особенностей: черные блоки головной оптики, черные корпуса боковых зеркал, измененные передний и задней бамперы, эмблема спецсерии на задней стойке кузова и световая проекция эмблемы Executive Lounge.

В отделке салона внедорожника используется полуанилиновая кожа черного или коричневого цвета. В черном цвете выполнен потолок. Эксклюзивность топовой версии также должны подчеркнуть дизайн отдельных элементов интерьера и прострочки сидений. В список оснащения Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge входят светодиодные фары, четырехзонный климат-контроль, аудиосистема с 14 динамиками, беспроводная зарядка для смартфонов, а также система выбора режимов движения.