В Россию приехал новый топовый Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge придет на смену версии Excalibur. Среди особенностей: черные блоки головной оптики, черные корпуса боковых зеркал, измененные передний и задней бамперы, эмблема спецсерии на задней стойке кузова и световая проекция эмблемы Executive Lounge.
В отделке салона внедорожника используется полуанилиновая кожа черного или коричневого цвета. В черном цвете выполнен потолок. Эксклюзивность топовой версии также должны подчеркнуть дизайн отдельных элементов интерьера и прострочки сидений. В список оснащения Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge входят светодиодные фары, четырехзонный климат-контроль, аудиосистема с 14 динамиками, беспроводная зарядка для смартфонов, а также система выбора режимов движения.
Внедорожник можно укомплектовать бензиновым или дизельным двигателем V8, совмещенным с шестидиапазонной автоматической коробкой передач и полноприводной трансмиссией. В базе — пневмоподвеска с функцией регулировкой дорожного просвета и адаптивной настройкой жесткости.
Предыдущий топовый вариант внедорожника — Land Cruiser 200 Excalibur — дебютировал в 2017 году. От других вариантов он отличался оформлением переднего и заднего бамперов, другой решеткой радиатора, 20-дюймовыми колесными дисками и отделкой салона перфорированной кожей с ромбовидной прострочкой.