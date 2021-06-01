Новый Toyota Land Cruiser: первый тизер и дата премьеры

Шестисекундный ролик с анонсом появился на YouTube-канале Toyota на Ближнем Востоке, где его озаглавили как Teaser 1. Вероятно, в оставшиеся до премьеры дни японская марка опубликует дополнительные тизеры, хотя внешность внедорожника давно не является секретом благодаря шпионским фотографиям и видео. Позже тизер выложило и российское подразделение Toyota.

Инсайдеры же успели «слить» в Сеть множество подробностей и о технической составляющей. Land Cruiser, который получит индекс 300, переедет на платформу TNGA-F, которую разделит с новым пикапом Toyota Tundra.