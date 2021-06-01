Новый Toyota Land Cruiser: первый тизер и дата премьеры

Шестисекундный ролик с анонсом появился на YouTube-канале Toyota на Ближнем Востоке, где его озаглавили как Teaser 1. Вероятно, в оставшиеся до премьеры дни японская марка опубликует дополнительные тизеры, хотя внешность внедорожника давно не является секретом благодаря шпионским фотографиям и видео. Позже тизер выложило и российское подразделение Toyota.
Инсайдеры же успели «слить» в Сеть множество подробностей и о технической составляющей. Land Cruiser, который получит индекс 300, переедет на платформу TNGA-F, которую разделит с новым пикапом Toyota Tundra.
Устаревший V8 покинет гамму, а топовым двигателем станет 3,5-литровый бензиновый V6, выдающий 415 лошадиных сил. Также будет доступен V6 на дизеле объемом 3,3 литра, мощность которого вырастет на 41 лошадиную силу по сравнению с актуальным агрегатом – до 309 сил. Пару обоим моторам составит десятидиапазонный автомат.
shomegranbill / Instagram
Габариты будут зависеть от модификации. Так, в версии GR Sport длина внедорожника составляет 4965 миллиметров, а в ZX – 4985 миллиметров. Со сменой поколения он вырос в высоту на 35 миллиметров (до 1945 миллиметров). Ширина равна 1990 миллиметрам, а колесная база – 2850 миллиметров. Дорожный просвет останется неизменным и составляет 230 миллиметров.
Кроме этого, для Land Cruiser 300 подтверждена более легкая крыша, изготовленная с применением алюминия. Объем топливного бака уменьшился на 15 литров, что объяснимо отказом от V8.
300.lc / Instagram
В салоне, который пережил значительные изменения, появятся 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, аудиосистема JBL с 14 динамиками и пара экранов размерностью 11,6 дюйма для пассажиров на заднем ряду. Помимо этого, в оснащение нового Land Cruiser включили проекционный дисплей, четырехзонный климат-контроль и камеру под днищем. Вероятно, гидравлической системой стабилизации положения кузова KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) оснастят только исполнение GR Sport.
Премьера Toyota Land Cruiser 300 состоится 9 июня в 22:00 по московскому времени.