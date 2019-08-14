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14:51

Lexus показал «позеленевшее» купе LC 500

Лимитированная двухдверка получила новый цвет кузова

Компания Lexus представила очередную итерацию купе LC 500 в исполнении Inspiration Series. Двухдверка получила эксклюзивный окрас кузова, двухцветный салон с отделкой алькантарой и анилиновой кожей. Новинку выпустят ограниченным тиражом 100 экземпляров.

Модели серии Inspiration позиционируются как коллекционные — такие исполнения компания предлагает для седана Lexus LS 500 и внедорожника LX 570. В 2018 году LC 500 Inspiration Series показали в уникальном синем цвете Structural Blue, в 2019-м — в желтом Flare Yellow. Для 2020 модельного года спорткар примерил эксклюзивный зеленый колер Nori Green.

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Цветовая схема салона купе — это сочетание насыщенного коричневого Bespoke Saddle Tan и черного Black Amber. Для обивки сидений используется самая качественная и мягкая анилиновая кожа из каталога Lexus, а двери обиты темной алькантарой. Каждый экземпляр LC 500 Inspiration Series украшен табличкой с указанием названия серии — ее форма повторяет рисунок стоп-сигналов автомобиля.

Технически Lexus LC 500 Inspiration Series ничем не отличается от обычного купе. Под капотом — пятилитровый атмосферный мотор V8 мощностью 477 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Коробка — 10-диапазонный «автомат». С места до «сотни» LC 500 может разгоняться за 4,7 секунды.

В России цены на обычный Lexus LC 500 начинаются от 8,39 миллиона рублей.