Lexus показал «позеленевшее» купе LC 500

Модели серии Inspiration позиционируются как коллекционные — такие исполнения компания предлагает для седана Lexus LS 500 и внедорожника LX 570. В 2018 году LC 500 Inspiration Series показали в уникальном синем цвете Structural Blue, в 2019-м — в желтом Flare Yellow. Для 2020 модельного года спорткар примерил эксклюзивный зеленый колер Nori Green.
Цветовая схема салона купе — это сочетание насыщенного коричневого Bespoke Saddle Tan и черного Black Amber. Для обивки сидений используется самая качественная и мягкая анилиновая кожа из каталога Lexus, а двери обиты темной алькантарой. Каждый экземпляр LC 500 Inspiration Series украшен табличкой с указанием названия серии — ее форма повторяет рисунок стоп-сигналов автомобиля.
Технически Lexus LC 500 Inspiration Series ничем не отличается от обычного купе. Под капотом — пятилитровый атмосферный мотор V8 мощностью 477 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Коробка — 10-диапазонный «автомат». С места до «сотни» LC 500 может разгоняться за 4,7 секунды.
В России цены на обычный Lexus LC 500 начинаются от 8,39 миллиона рублей.