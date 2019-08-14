Lexus показал «позеленевшее» купе LC 500

Технически Lexus LC 500 Inspiration Series ничем не отличается от обычного купе. Под капотом — пятилитровый атмосферный мотор V8 мощностью 477 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Коробка — 10-диапазонный «автомат». С места до «сотни» LC 500 может разгоняться за 4,7 секунды.

В России цены на обычный Lexus LC 500 начинаются от 8,39 миллиона рублей.