Leapmotor представит соперника Volkswagen ID.3: первые тизеры

Leapmotor представит соперника Volkswagen ID.3: первые тизерыДебют состоится на выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене 8 сентября
На тизерах виден спортивный силуэт электрокара, целевая аудитория которого — молодые люди, «отказывающиеся быть обычными». У хэтчбека узнаваемые ДХО Leapmotor со светодиодными «штрихами», расположенными в шахматном порядке, фонари во всю ширину кормы с аналогичным рисунком и рельефный капот.
Также на тизерах засветился датчик на крыше — это лидар, который свидетельствует о наличии продвинутых электронных помощников.
Салон пока не показали, но китайские СМИ ожидают увидеть в нем 14,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы с разрешением 2,5К, как у кроссовера Leapmotor B10. Продажи последнего стартовали в Китае еще в марте. Также у B10 8,8-дюймовая «приборка», автопилот на базе Qualcomm Snapdragon 8650 и аудиосистема с 12 динамиками и объемным звучанием.
Хэтчбек может разделить с кроссовером и технологическую платформу Leap 3.5. Она поддерживает установку электромотора мощностью до 218 лошадиных сил на задней оси и батарею емкостью до 67,1 киловатт-часа. На одной зарядке B10 проезжает до 600 километров, а доводкой его шасси занимались специалисты Maserati. Вероятно, схожие характеристики получит и Lafa 5.