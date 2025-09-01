Новости
Опубликовано 01 сентября 2025, 20:05
1 мин.

Leapmotor представит соперника Volkswagen ID.3: первые тизеры

Дебют состоится на выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене 8 сентября
Принадлежащая Stellantis марка Leapmotor выпустит новый хэтчбек. Китайская Leapmotor появилась на европейском рынке год назад, привезя бюджетные электрокары. Марка, входящая в состав Stellantis, готова расширять местную линейку: на автосалоне в Мюнхене она представит свой первый хэтчбек — Lafa 5, который бросит вызов Volkswagen ID.3, Cupra Born, Peugeot E-308 и Opel Astra Electric и другим компактным электрокарам.
Leapmotor Lafa 5
Leapmotor Lafa 5
© Stellantis
Мария Руцкая
Мария Руцкая

На тизерах виден спортивный силуэт электрокара, целевая аудитория которого — молодые люди, «отказывающиеся быть обычными». У хэтчбека узнаваемые ДХО Leapmotor со светодиодными «штрихами», расположенными в шахматном порядке, фонари во всю ширину кормы с аналогичным рисунком и рельефный капот.

Leapmotor Lafa 5

© Stellantis

Также на тизерах засветился датчик на крыше — это лидар, который свидетельствует о наличии продвинутых электронных помощников.

Салон пока не показали, но китайские СМИ ожидают увидеть в нем 14,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы с разрешением 2,5К, как у кроссовера Leapmotor B10. Продажи последнего стартовали в Китае еще в марте. Также у B10 8,8-дюймовая «приборка», автопилот на базе Qualcomm Snapdragon 8650 и аудиосистема с 12 динамиками и объемным звучанием.

Хэтчбек может разделить с кроссовером и технологическую платформу Leap 3.5. Она поддерживает установку электромотора мощностью до 218 лошадиных сил на задней оси и батарею емкостью до 67,1 киловатт-часа. На одной зарядке B10 проезжает до 600 километров, а доводкой его шасси занимались специалисты Maserati. Вероятно, схожие характеристики получит и Lafa 5.