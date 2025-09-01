Leapmotor представит соперника Volkswagen ID.3: первые тизеры

Салон пока не показали, но китайские СМИ ожидают увидеть в нем 14,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы с разрешением 2,5К, как у кроссовера Leapmotor B10. Продажи последнего стартовали в Китае еще в марте. Также у B10 8,8-дюймовая «приборка», автопилот на базе Qualcomm Snapdragon 8650 и аудиосистема с 12 динамиками и объемным звучанием.