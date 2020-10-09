В России продают самый кожаный в мире автомобиль за 25 миллионов рублей

За основу кастомного двухдверного купе инженеры взяли серийный седан Toyota Crown 1995 года выпуска. Самодельный кузов модели целиком обтянули кожей канадского бизона. Чтобы закрепить необычный отделочный материал на автомобиле, тюнеры применили специальный клей. Саму же кожу заламинировали, чтобы она не пострадала во время смены погоды и попадания дорожных реагентов. По словам авторов проекта, мыть уникальный автомобиль можно на обычной автомойке.

Помимо внешней отделки, из кожи выполнен весь интерьер купе — начиная от сидений и торпедо, заканчивая дверными вставками, центральным подлокотником и даже ковриками. Кроме того, потолок автомобиля, а также некоторые детали салона, обшиты сибирской норкой, а при отделке заднего дивана тюнеры использовали мех баргузинского соболя. Однако и на этом они не остановились. Практически все подкапотное пространство модели также обтянуто натуральной кожей и успыпано стразами. В свою очередь защита от перегрева обеспечивается все тем же специальным клеем.