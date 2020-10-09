В России продают самый кожаный в мире автомобиль за 25 миллионов рублей

За основу кастомного двухдверного купе инженеры взяли серийный седан Toyota Crown 1995 года выпуска. Самодельный кузов модели целиком обтянули кожей канадского бизона. Чтобы закрепить необычный отделочный материал на автомобиле, тюнеры применили специальный клей. Саму же кожу заламинировали, чтобы она не пострадала во время смены погоды и попадания дорожных реагентов. По словам авторов проекта, мыть уникальный автомобиль можно на обычной автомойке.
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Помимо внешней отделки, из кожи выполнен весь интерьер купе — начиная от сидений и торпедо, заканчивая дверными вставками, центральным подлокотником и даже ковриками. Кроме того, потолок автомобиля, а также некоторые детали салона, обшиты сибирской норкой, а при отделке заднего дивана тюнеры использовали мех баргузинского соболя. Однако и на этом они не остановились. Практически все подкапотное пространство модели также обтянуто натуральной кожей и успыпано стразами. В свою очередь защита от перегрева обеспечивается все тем же специальным клеем.
Фото: Авто.ру
Под капотом автомобиля располагается штатный 2,5-литровый двигатель Toyota Crown мощностью 230 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с автоматической коробкой передач. По словам продавца, единственный в своем роде кожаный экземпляр предназначался в качестве подарка для британской королевы Елизаветы от неназванного олигарха. Однако, в виду его смерти, автомобиль так и остался в России. В настоящий момент приобрести кожаное купе с пробегом 10 000 километров можно за 25 миллионов рублей.
В конце сентября на немецкой онлайн-площадке по продаже автомобилей Mobile.de выставили на продажу Ford LTD в кузове универсал 1984 года выпуска за два миллиона евро (примерно 178 миллионов рублей по текущему курсу). Столь высокая цена обусловлена тем, что кузов автомобиля расписан одним из самых ярких представителей модернистского африканского искусства — Джорджем Лилангой.