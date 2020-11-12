Финны нашли решение проблемы замерзающих фар

С тех пор, как на автомобили начали устанавливать светодиодные фары, все больше автомобилистов начали сталкиваться с новой проблемой: LED-лампы не способны обогреть поверхность оптики так же, как галогеновые. В результате в холодное время года фары подмерзают снаружи и запотевают внутри, что влияет на качество освещения.
Инженеры Canatu предложили на первый взгляд простое, но эффективное решение – обогреваемую прозрачную пленку. Такая пленка изготовлена из полимерного материала, устойчивого к перепадам температуры, и оснащена компактными нагревательными точками. Они обеспечивают равномерный нагрев и защищают фары от замерзания, при этом не повреждая поверхность из поликарбоната. При этом пленке можно придать любую желаемую форму.
В компании отметили, что она сгодится и для других «открытых» элементов, в том числе камер, датчиков и радаров, размещенных на кузове. По мнению финнов, особенно полезным решение станет для будущих автономных автомобилей, так как они лишены водителей, которые могут вручную очистить оптику от наледи.
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Пока обогреваемая пленка для фар – только разработка. Появится ли такой аксессуар в продаже, неизвестно. Основное направление деятельности Canatu связано не с обогревательными элементами, а с сенсорами – компания предлагает несколько вариантов тонких пленок, позволяющих оснастить виртуальными кнопками практически любые трехмерные поверхности в салоне автомобиля.
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