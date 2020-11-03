Посмотрите на гоночный карт в стиле Lego, напечатанный на 3D-принтере

В основе гоночного карта лежит оригинальный конструктор Lego Technic 1985 года. Чтобы построить первую версию машины, Мэтт напечатал на 3D-принтере точную копию датского набора, детали которого увеличил в 8 раз. Для сборки карта блогер воспользовался официальной инструкцией «Лего». В результате, мужчине удалось построить работающий прототип, в котором смог поместиться его сын.

Далее блогер решил модифицировать необычную машину, чтобы в ней мог разместиться взрослый человек. В то же время гоночный карт должен был выдержать вес мужчины, а также скоростные нагрузки. Для этого Мэтт усилил конструкцию транспортного средства при помощи железных штифтов. Кроме того, во время финальной доработки, инженер установил небольшое ковшеобразное сиденье, подшипники, а также дисковые тормоза, электромотор мощностью 3,5 киловатта и блок батарей.

Испытать уникальный карт блогер решил на открытой площадке. В ходе тест-драйва мужчина разогнался на напечатанной машине до 50 километров в час. Однако, несмотря на успех, вряд ли подобное транспортное средство можно назвать безопасным.