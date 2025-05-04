Парад пилотов Формулы-1 прошел на полноразмерных болидах из Lego

Парад пилотов Формулы-1 прошел на полноразмерных болидах из LegoОрганизаторы Гран-при Майами решились на необычную акцию
Каждый болид из Lego состоит из 440 тысяч деталей, весит около тонны и может разогнаться до 20 км/ч. От настоящих машин Формулы-1 достались слики Pirelli, также разработчики постарались скопировать ливреи команд, не забыв о спонсорских логотипах. Конструктор пришлось собирать долго: на каждую машину ушло по 22 тысячи часов рабочего времени!
Действующий чемпион Макс Ферстаппен пошутил, что после парада пилотов придётся очищать трассу от кубиков Lego, а в некоторых командах гонщики спорили, кому же садиться за руль. Льюис Хэмилтон проводит в Формуле-1 уже девятнадцатый сезон, но признался, что ему никогда не было так весело на параде пилотов. Шарма заезду по кругу длиной 5,4 километра добавил дождь: трасса оставалась влажной.
Возможности Lego в создании полноразмерных автомобилей демонстрировались не раз, но настолько массовая акция состоялась впервые. Все десять болидов продолжат мировое турне: возможно, их ещё можно будет увидеть на трассах Гран-при, хотя вау-эффекта больше не будет.