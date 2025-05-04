Парад пилотов Формулы-1 прошел на полноразмерных болидах из Lego

Действующий чемпион Макс Ферстаппен пошутил, что после парада пилотов придётся очищать трассу от кубиков Lego, а в некоторых командах гонщики спорили, кому же садиться за руль. Льюис Хэмилтон проводит в Формуле-1 уже девятнадцатый сезон, но признался, что ему никогда не было так весело на параде пилотов. Шарма заезду по кругу длиной 5,4 километра добавил дождь: трасса оставалась влажной.