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Опубликовано 04 мая 2025, 23:32
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Парад пилотов Формулы-1 прошел на полноразмерных болидах из Lego

Организаторы Гран-при Майами решились на необычную акцию
Парад пилотов Формулы-1 прошел на полноразмерных болидах из Lego. Перед стартом гонки спортсмены проезжают круг почёта и приветствуют публику, но для болельщиков со стажем процедура давно стала рутинной. Однако в США всем пилотам пришлось освоить неожиданную технику: для каждой команды сделали двухместный болид из конструктора Lego в натуральную величину. Маркетинговый ход всем пришёлся по вкусу: удалось даже немного погоняться!
Парад пилотов Формулы-1 прошел на полноразмерных болидах из Lego
© formula1.com / GettyImages
Сергей Ильин
Сергей Ильин

Каждый болид из Lego состоит из 440 тысяч деталей, весит около тонны и может разогнаться до 20 км/ч. От настоящих машин Формулы-1 достались слики Pirelli, также разработчики постарались скопировать ливреи команд, не забыв о спонсорских логотипах. Конструктор пришлось собирать долго: на каждую машину ушло по 22 тысячи часов рабочего времени!

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Действующий чемпион Макс Ферстаппен пошутил, что после парада пилотов придётся очищать трассу от кубиков Lego, а в некоторых командах гонщики спорили, кому же садиться за руль. Льюис Хэмилтон проводит в Формуле-1 уже девятнадцатый сезон, но признался, что ему никогда не было так весело на параде пилотов. Шарма заезду по кругу длиной 5,4 километра добавил дождь: трасса оставалась влажной.

Возможности Lego в создании полноразмерных автомобилей демонстрировались не раз, но настолько массовая акция состоялась впервые. Все десять болидов продолжат мировое турне: возможно, их ещё можно будет увидеть на трассах Гран-при, хотя вау-эффекта больше не будет.

Источник:Formula1.com
Автор:Сергей Ильин
Тег:
#Формула-1