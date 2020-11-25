Lego выпустит конструктор с гоночным суперкаром Ferrari 488 GTE

Новый набор является продолжением 15-летнего сотрудничества Lego и Ferrari. Однако, несмотря на долгие годы партнёрства, новый комплект стал первым в истории, который специалисты Lego разработали совместно с итальянским автопроизводителем.
Новый набор Lego Technic позволит собрать 48-сантиметровую копию Ferrari 488 GTE из 1677 деталей. Комплект игрушечного суперкара включает аэродинамический обвес, массивное заднее антикрыло, а также гоночную ливрею и фирменные спонсорские наклейки. Кроме того, с помощью элементов конструктора можно будет собрать переднюю и заднюю подвески, 485-сильный бензиновый V8 с работающими во время движения поршнями, а также установить эмблему марки на рулевое колесо болида.
Фото: Lego
Посмотрите на гоночный карт в стиле Lego, напечатанный на 3D-принтере
Новый набор поступит в продажу во второй половине января 2021 года. Стоимость детализированного комплекта Ferrari 488 GTE составит 170 долларов (примерно 12 800 рублей по текущему курсу).
На прошлой неделе Компания Lego представила новый набор линейки Technic, посвященный карбоновому McLaren Senna GTR. Собрать британский суперкар с движущимися элементами из 830 деталей можно будет за 50 долларов (примерно 3 800 рублей по текущему курсу).