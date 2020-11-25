Lego выпустит конструктор с гоночным суперкаром Ferrari 488 GTE

Новый набор является продолжением 15-летнего сотрудничества Lego и Ferrari. Однако, несмотря на долгие годы партнёрства, новый комплект стал первым в истории, который специалисты Lego разработали совместно с итальянским автопроизводителем.

Новый набор Lego Technic позволит собрать 48-сантиметровую копию Ferrari 488 GTE из 1677 деталей. Комплект игрушечного суперкара включает аэродинамический обвес, массивное заднее антикрыло, а также гоночную ливрею и фирменные спонсорские наклейки. Кроме того, с помощью элементов конструктора можно будет собрать переднюю и заднюю подвески, 485-сильный бензиновый V8 с работающими во время движения поршнями, а также установить эмблему марки на рулевое колесо болида.