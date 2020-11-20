Lego выпустит конструктор с суперкаром McLaren Senna GTR

Игрушечный McLaren Senna GTR представляет собой 30-сантиметровую копию реального суперкара. Из 830 деталей датского конструктора можно будет собрать идентичный автомобиль с таким же массивным задним антикрылом, воздухозаборником на крыше, а также открывающимися дверьми и четырехлитровым V8 с двойным турбонаддувом.

Главной особенностью нового набора является именно двигатель суперкара, оснащенный подвижными поршнями, которые перемещаются во время движения «Макларен». 789 лошадиных сил игрушечная копия, конечно, не разовьет, но подобная детализация не останется без внимания у поклонников Lego. Кроме того, по словам датских специалистов, во время создания набора, они тесно сотрудничали с командой McLaren. В результате им удалось создать очень детализированную копию реального суперкара.