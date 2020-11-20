14:00

Lego выпустит конструктор с суперкаром McLaren Senna GTR

Набор поступит в продажу в начале 2021 года

Анастасия Дубина
Компания Lego официально представила новый набор линейки Technic, посвященный карбоновому McLaren Senna GTR. Собрать британский суперкар с движущимися элементами из 830 деталей можно будет за 50 долларов (примерно 3 800 рублей по текущему курсу).

Игрушечный McLaren Senna GTR представляет собой 30-сантиметровую копию реального суперкара. Из 830 деталей датского конструктора можно будет собрать идентичный автомобиль с таким же массивным задним антикрылом, воздухозаборником на крыше, а также открывающимися дверьми и четырехлитровым V8 с двойным турбонаддувом.

Главной особенностью нового набора является именно двигатель суперкара, оснащенный подвижными поршнями, которые перемещаются во время движения «Макларен». 789 лошадиных сил игрушечная копия, конечно, не разовьет, но подобная детализация не останется без внимания у поклонников Lego. Кроме того, по словам датских специалистов, во время создания набора, они тесно сотрудничали с командой McLaren. В результате им удалось создать очень детализированную копию реального суперкара.

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В продажу конструктор Lego McLaren Senna GTR поступит в январе 2021 года. Стоимость датского набора составит 50 долларов (примерно 3 800 рублей по текущему курсу).

В начале ноября компания Lego выпустила набор, посвященный культовому автомобилю из кинофраншизы «Охотники за привидениями». Собрать Cadillac Miller-Meteor Ecto-1 1959 года выпуска из 2352 деталей можно и в России за 18 999 рублей.

Источник: Motor1