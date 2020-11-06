Lego создал конструктор с культовым Cadillac из «Охотников за привидениями»

Новый набор датского производителя конструктора включает в себя 2352 детали, из которых можно собрать знаменитый автомобиль «скорой помощи» из серии фильмов «Охотники за привидениями». Длина готовой модели составляет 47 сантиметров. По словам создателей набора, при сборке Cadillac Miller-Meteor 1959 года фанаты культовой франшизы удивятся детализации машины, а также обнаружат несколько «пасхалок» к фильмам.

Игрушечный Cadillac в точности повторяет реальный автомобиль. Создатели конструктора полностью сохранили цветовую гамму машины, а также добавили «эффект ржавчины» на кузове, по аналогии с киношным катафалком. Кроме того, модель Lego оборудована подвижным рулевым колесом, выдвигающимся задним сиденьем, а также светотехникой и оборудованием для обнаружения привидений.