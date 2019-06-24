Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:39

Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego

Дизайн игрушечной машины совпадает со шпионскими снимками внедорожника

В Сети появилась фотография нового конструктора из серии Lego Technic, который раскрывает внешность внедорожника Land Rover Defender следующего поколения. Премьера реального автомобиля состоится в сентябре.
Загрузка...

Как пишет сайт The Brothers Brick, набор будет «копией легендарного автомобиля». При этом дизайн игрушечной машинки действительно во многом перекликается с реальным «Дэфендером» следующего поколения, фотографии которого, правда, в камуфляже, периодически появляются в интернете. На снимках можно заметить многочисленные сходства с конструктором: линия крыши, квадратная «морда», решетка радиатора и расположение шильдика. Единственные отличия от прототипа — круглые фары и лебедка.

>
Reload
1 / 4

Машинка из Lego

Набор Lego Technic будет состоять из 2573 деталей. Машинка получит рабочую лебедку и рулевой механизм, три дифференциала и независимую подвеску. В высоту игрушечный Land Rover Defender будет достигать 22 сантиметра, в длину — 42 сантиметра, а в ширину — 20 сантиметров.

Официально стоимость пока не объявляли, но The Brothers Brick предполагают, что она достигнет 149,99 фунтов стерлингов (12 038 рублей по текущему курсу).

Австралийский офис Honda построил полноразмерную Lego-модель «горячего» хэтчбека Civic Type R. Макет собран из 320 тысяч кубиков: у него детально проработаны тормозные механизмы и дворники, а также работает внешнее освещение.

Прототип нового Land Rover Defender представят публике в сентябре этого года, серийный запуск намечен на 2020 год. В будущем Land Rover превратит Defender в целое семейство, куда войдут короткобазная и длиннобазная версии, а также пикап.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...