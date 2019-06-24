Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego

Как пишет сайт The Brothers Brick, набор будет «копией легендарного автомобиля». При этом дизайн игрушечной машинки действительно во многом перекликается с реальным «Дэфендером» следующего поколения, фотографии которого, правда, в камуфляже, периодически появляются в интернете. На снимках можно заметить многочисленные сходства с конструктором: линия крыши, квадратная «морда», решетка радиатора и расположение шильдика. Единственные отличия от прототипа — круглые фары и лебедка.
Набор Lego Technic будет состоять из 2573 деталей. Машинка получит рабочую лебедку и рулевой механизм, три дифференциала и независимую подвеску. В высоту игрушечный Land Rover Defender будет достигать 22 сантиметра, в длину — 42 сантиметра, а в ширину — 20 сантиметров.
Официально стоимость пока не объявляли, но The Brothers Brick предполагают, что она достигнет 149,99 фунтов стерлингов (12 038 рублей по текущему курсу).
Прототип нового Land Rover Defender представят публике в сентябре этого года, серийный запуск намечен на 2020 год. В будущем Land Rover превратит Defender в целое семейство, куда войдут короткобазная и длиннобазная версии, а также пикап.