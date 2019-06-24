Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego

Как пишет сайт The Brothers Brick, набор будет «копией легендарного автомобиля». При этом дизайн игрушечной машинки действительно во многом перекликается с реальным «Дэфендером» следующего поколения, фотографии которого, правда, в камуфляже, периодически появляются в интернете. На снимках можно заметить многочисленные сходства с конструктором: линия крыши, квадратная «морда», решетка радиатора и расположение шильдика. Единственные отличия от прототипа — круглые фары и лебедка.